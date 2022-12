Juz: Sprung in die Ferien

Oftersheim. Für das Oftersheimer Jugendzentrum (Juz) geht demnächst ein ereignisreiches Jahr zu Ende, das für die Kinder und Jugendlichen zahlreiche Höhepunkte zu bieten hatte. Zum „Sprung in die Weihnachtsferien“ setzt das Juz an diesem Dienstag, 20. Dezember, mit einem Ausflug in die Ladenburger Trampolinhalle an. Das ist zugleich der krönende Abschluss des Dezemberprogramms, das mit Plätzchenbacken, dem Lebendigen Adventskalender im Innenhof am 14. Dezember und tags darauf dem Adventsbasteln gefüllt worden war.

Nach dem „Jump4All“ in der Römerstadt treffen sich die Juzler um die beiden Leiter Sebastian Längerer und Eva Leibig noch einmal zu einer anderen „Weihnachtsfeier“, die am Mittwoch, 21. Dezember, in der Mannheimer Straße 67 über die Bühne gehen wird. Das seit 30 Jahren gepflegte „Winternudelessen“ wartet auf „hungrige“ Interessierte und langjährige Fans des Juz. jog