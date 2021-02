Oftersheim. Unsere Leserin Cornelia Brenneisen hatte uns vor über drei Wochen auf einen defekten Kabelkasten aufmerksam gemacht, der an der Ecke von Geschwister-Scholl- und Willy-Brandt-Straße steht. „Vorsicht – Anlage unter Spannung. Weitere Inbetriebnahme und Prüfung nur durch eingetragene Elektroinstallationsfirma“ warnt die Schrift auf dem Klebeband der Plastikplane vor dem Berühren des Stromkastens im Wohngebiet Nord-West. Sie bat uns damals nachzuhaken, wann der Kasten, der schon eine Zeitlang in diesem Zustand ist, repariert werden würde. Sie äußerte Besorgnis, weil er direkt am Schulweg liegt.

Der Betreiber Netze BW hat zugesichert, dass die Reparatur dieses Kabelkastens am kommenden Dienstag erledigt wird. © Zietsch

AdUnit urban-intext1

Wir hatten damals beim Betreiber Netze BW nachgefragt und erfahren, dass der Kasten angefahren und dabei beschädigt wurde. Eine Anzeige gegen Unbekannt sei erstattet (wir berichteten). Außerdem, teilte der Anbieter mit, werde der Verteilerkasten in den kommenden zehn Tagen getauscht. Bis dahin sei der Kasten zur Sicherung mit einer Schutzhaube eingehüllt worden: „Vom Verteiler geht keine Gefahr aus. Die Schutzhaube über dem Verteiler steht nicht unter Spannung. Die Aufschrift auf den Bändern warnt davor, die Schutzhülle zu entfernen.“

Diese Frist ist nun auch schon wieder seit rund zwei Wochen abgelaufen. Aber getan hat sich noch nichts. Und seit Montag bieten die Schulen ja wieder – zumindest teilweise – Präsenzunterricht an.

Siegt die Neugier?

Und da stellt sich natürlich die Frage, ob sich aufgeweckte Grundschüler, die ja gerne mal ihre Grenzen ausloten, von dem Gefahrenzeichen abschrecken lassen. Und was passiert, wenn die Abenteuerlust siegt und sie unter die Schutzhaube schauen? Und können Grundschüler überhaupt die ganze Tragweite der Gefahr einschätzen? Das wollten wir von Netze BW gerne wissen und haben nachgefragt.

AdUnit urban-intext2

Darauf haben wir leider keine Antworten bekommen. Allerdings wurde uns am Donnerstag mitgeteilt: „In den ersten Februartagen hatte sich die Ausführung der Maßnahmen durch den von uns beauftragten Dienstleister kälte- und frostbedingt verzögert und viele Arbeiten mussten neu terminiert werden. Unser Dienstleister hat uns nun zugesagt, dass der Verteilerkasten kommenden Dienstag ausgetauscht wird.“ Wir bleiben dran.