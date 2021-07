Oftersheim. In der Gemeinderatssitzung schickte Kämmerin Sylvia Fassott-Schneider ihrem Zwischenbericht zum aktuellen Haushalt einige Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung voraus. Die Städte und Gemeinden werden dieses Jahr Corona-bedingt nur mit einem Steueraufkommen in Höhe von 112,5 Milliarden Euro rechnen können. Das Ergebnis fällt damit also auch in Oftersheim voraussichtlich leicht schlechter aus als geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gewerbesteuer soll sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr zwar erholen, aber weder dieses Jahr noch 2022 das Vorkrisenniveau erreichen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer könnte bundesweit leicht auf 41,8 Milliarden Euro steigen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dagegen leicht zurückgehen. Hochgerechnet auf 2021 bis 2025 fehlen den Kommunen in Baden-Württemberg im Vergleich zur Perspektive vor der Corona-Pandemie Steuer- und Finanzausgleichsleistungen von rund zehn Milliarden Euro.

Oftersheim wird im Bereich der Landeszuweisungen daher um rund 114 000 Euro geringere Erträge verbuchen können als für 2021 prognostiziert, führte Fassott-Schneider aus. Nachdem zu Beginn des Jahres öffentliche Einrichtungen teilweise oder ganz geschlossen waren, erreichen auch die Benutzungsgebühren nicht die Planansätze. Die Haushaltsplanung geht im Ergebnishaushalt von einem Verlust in Höhe von 2,5 Millionen Euro aus.

Im Finanzhaushalt zeigt sich ein Rückgang der liquiden Mittel von gut sechs Millionen Euro. Zum Ende des ersten Halbjahres schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gewinn von rund zwei Millionen Euro. Allerdings sind dabei die Abschreibungen noch nicht gebucht. Die Gewerbesteuer liegt mit derzeit veranlagten 2,3 Millionen Euro um 887 000 Euro über dem vorsichtig geschätzten Haushaltsansatz. Oftersheim kann auch in diesem Haushaltsjahr wieder mit einer großen Nachzahlung aus den Vorjahren rechnen. Nach derzeitigen Meldungen können die Kommunen dieses Jahr aber nicht noch einmal auf Kompensationsleistungen des Landes hoffen, meinte die Kämmerin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einsparungen im zweiten Halbjahr

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan insgesamt 6,3 Millionen Euro bereitgestellt. Davon sind bis jetzt 1,2 Millionen Euro ausgegeben worden. Von 942 000 Euro für die beiden Zweckverbände „Unterer Leimbach“ und „Bezirk Schwetzingen“ sowie für das Bellamar wurden bislang keine Mittel abgerufen. Ende Juni betrug der Kassenbestand 6,5 Millionen Euro, Anfang des Jahres lagen die liquiden Mittel noch bei 9,5 Millionen Euro. Der Schuldenstand beträgt aktuell zwei Millionen Euro, was der Kreditaufnahme für das neue Rettungszentrum entspricht. Die Liquidität der Gemeindekasse sei gewährleistet, ein Kassenkredit werde auch dieses Jahr nicht erforderlich sein, meinte die Kämmerin und plädierte für das zweite Halbjahr für Einsparungen im gesamten kommunalen Haushalt.

Patrick Schönenberg (Grüne) wollte wissen, warum insgesamt 115 000 Euro für die EDV-Ausstattung der Friedrich-Ebert-Schule nicht abgerufen worden seien. Bürgermeister Jens Geiß antwortete, dass es zurzeit Corona-bedingt besonders schwierig sei, geeignete Planer und Fachfirmen zu bekommen.

„Haben wir in Oftersheim unser möglichstes getan, um unsere Bürger und die Bauwerke vor Hochwasser zu schützen“, fragte Jens Rüttinger (SPD). Geiß erklärte, dass in den vergangenen 20 Jahren einige Schutzmaßnahmen getroffen worden seien. In der September-Sitzung werde ein Vertreter des Regierungspräsidiums dazu informieren.

Die vorgelegten Zahlen des Zwischenberichts zum aktuellen Haushalt seien „nicht besonders besorgniserregend“, meinte Rüttinger dann noch. Der Gemeinderat nahm den Bericht einstimmig zur Kenntnis.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3