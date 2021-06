Kanal wird jetzt zügig weitersaniert

Oftersheim. Nach der kurzen Pause im ersten Bauabschnitt der Kanalsanierung in der Mannheimer Straße wegen Materiallieferschwierigkeiten wird jetzt zügig weitergebaut, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

AdUnit urban-intext1

Da das das komplette Material geliefert wurde, werde der Kanal jetzt parallel auch schon im Bauabschnitt 5 (zwischen Viktoriastraße und Am Biegen) saniert. In dieser Woche werde deshalb am Donnerstag/Freitag, 24./25. Juni, die Mannheimer Straße zwischen Viktoriastraße und Am Biegen halbseitig gesperrt. Hier werde mit dem Fräsroboter gearbeitet.

Umleitungen ausgeschildert

Am Montag und Dienstag, 28./29. Juni, wird die Mannheimer Straße am Bahnhof im Kurvenbereich sowie vor der Kreuzung Victoriastraße/Max-Planck-Straße komplett gesperrt. Die Vollsperrungen beginnen um 8 Uhr. Hier soll ein sogennanter Inliner eingezogen werden, mit dem der Kanal ausgrabungsfrei saniert wird. Eine Umleitung wird beschildert. Im kommenden Jahr sollen im Zuge des Bauabschnitts 5 trotzdem noch die Hausanschlüsse ausgetauscht und die Straße grundhaft erneuert werden. zg