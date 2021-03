Oftersheim. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Leistungen für die Kamerabefahrung und Untersuchung der Straßenkanäle im vierten Gebietsabschnitt (das Gebiet umfasst das komplette Wohngebiet Nord-West sowie die Hardtwaldsiedlung) im Zuge der Eigenkotrollverordnung sowie die Leistung für die Kanalspülung in allen vier Gebietsabschnitten an die Firma E. Fröhlich aus Herxheim vergeben.

AdUnit urban-intext1

Sie ist mit einem Preis von 52 147,44 Euro preisgünstigster Bieter. Alle Leistungen werden im eigenen Betrieb ausgeführt. Insgesamt wurden sechs Angebote abgegeben.

Im Haushalt berücksichtigt

Die Lessingstraße im Wohngebiet Nord-West gehört zum Gebiet, das jetzt untersucht wird. © Zietsch

Im aktuellen Haushaltplan stehen für diese Maßnahmen Gesamtmittel in Höhe von 122 000 Euro – 57 000 Euro für die Kanalspülung und 65 000 Euro für die Eigenkontrollverordnung – zur Verfügung. Die Eigenkontrollverordnungsmaßnahme erstreckt sich über vier Jahre und schließt mit der vierten Untersuchung ab. Die Kanalspülung ist jährlich durchzuführen und wird jährlich bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. zg/az