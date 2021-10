Kanalsanierung wird im Oftersheimer Gemeinderat besprochen

Oftersheim. In der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 26. Oktober, werden ab 18 Uhr unter anderem die Rohbauarbeiten für die Errichtung neuer Lagerunterstände für den Bauhof vergeben. Den Auftrag bekommt vermutlich die Firma Carl Valt Wolf für 66 558,52 Euro aus Plankstadt. Diese sei preisgünstigster Bieter, heißt es in der Vorlage der Gemeinderatssitzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem hat die Gemeinde ein Grundstück in der Scheffelstraße im beschränkten Bieterverfahren angeboten. Drei Angebote sind nun verblieben. Die Verwaltung wird mit der Durchführung der weiteren Abstimmungsgespräche und der Eruierung der Grundlagen beauftragt.

Luftfilter werden angeschafft

Zudem werden die Ergebnisse über die Untersuchung der Entwässerungskanäle aus dem zweiten Teilgebiet als Teil der Eigenkontrollverordnung vorgestellt. Dabei haben die Experten einen Sanierungsbedarf von 2,4 Millionen Euro festgestellt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Experten sehen Handlungsbedarf Sanierung der Oftersheimer Entwässerungskanäle kostet 2,4 Millionen Euro Mehr erfahren

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Anschaffung und Installation stationärer raumlufttechnischer Anlagen in den Kindergärten und Kindertagesstätten. Die Kosten werden bei einer Gesamt-Bruttosumme in Höhe von 650 000 Euro gedeckelt. nina

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2