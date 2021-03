Oftersheim. Alle fünf Gemeinderatsfraktionen hatten im Vorfeld der Haushaltsberatungen angesichts der finanziell angespannten Lage auf Anträge verzichtet. Und so nahmen die Fraktionssprecher im Anschluss an die Vorträge von Bürgermeister Jens Geiß und Kämmerin Sylvia Fassott-Schneider Stellung zu dem Zahlenwerk.

„Betrachten wir die Planzahlen des Haushalts im Gesamten, könnten wir gerade noch mit einem dunkelblauen Auge davongekommen sein“, stellte Michael Seidling (Freie Wähler) auch mit Blick auf die umliegenden Gemeinden fest. Erneut zeige sich aber das strukturelle Problem der Gemeindefinanzen Oftersheim: Knapp 80 Prozent der Einnahmen resultierten aus Steuern, Abgaben und Zuweisungen, die äußeren Einflüsse unterliegen und von Gemeinderat oder Verwaltung nicht beeinflussbar seien. „Die Konsequenzen sind offensichtlich auf dem Tisch: Auf der einen Seite darf es für Anhebungen von Kostendeckungsgraden oder Erhöhungen auf der Ertragsseite keine Denkverbote geben – auch wenn sie schmerzhaft sind“, lautet seine Auffassung. Auf der anderen Seite müsse man auch die Abwägung treffen, welche Lasten den Bürgern derzeit zugemutet werden sollten. „Trotz der deutlich roten Zahlen in Ergebnis- und Finanzhaushalt sollte uns ein Blick in die Zukunft nicht vollkommen pessimistisch stimmen“, machte Seidling Hoffnung. Die Aufnahme ins Städteförderprogramm stehe zeitnah bevor und ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lasse auf bessere Zeiten hoffen. „Natürlich bleibt die Entwicklung der Pandemie und deren Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftslage abzuwarten.“

Annette Dietl-Faude (CDU) findet: „Letzten Endes können wir aus den positiven Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre schöpfen. Wollen wir jedoch auch zukünftig dauerhaft einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen, muss unser Hauptaugenmerk auf der Erhaltung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde liegen. Das kann aber nur mit dauerhaft konsolidierenden Finanzen einhergehen“, mahnte sie. Damit diese in den Augen der CDU-Fraktion schwierige Aufgabe gelinge, müsse der Rat Antworten auf verschiedene Fragestellungen finden. Unter anderem dürften die nachfolgenden Generationen nicht vorwiegend Kredite bedienen müssen, sondern sollten noch Freiräume bei der Zukunftsgestaltung der Gemeinde haben. Im Bereich Digitalisierung könne man über den Zweckverband Fibernet hinaus weitere Wege gehen. Schnelle Lösungen seien dringend erforderlich. Sie kam auf den sozialen Wohnungsbau zu sprechen: „Wenn nicht jetzt, wann dann wollen wir uns dem sogenannten Tafelsilber zuwenden und, wenn möglich, noch freie Flächen veräußern. Und wir werden fragen müssen, ob und wie eine dauerhafte Beteiligung Oftersheims am Freizeitbad Bellamar angesichts unserer Haushaltslage noch im bisherigen Umfang Bestand haben soll“, nannte sie weitere Beispiele.

„Wir würden uns in diesen Zeiten noch mehr Zusammenhalt im Rat wünschen“, machte Patrick Schönenberg (Grüne) keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Als negative Höhepunkte nannte er die in seinen Augen „fadenscheinige Absetzung“ der Resolution für Toleranz durch die Freien Wähler oder den Alleingang des Bürgermeisters bei der Linienbündelausschreibung. „Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir aufeinander zugehen“, brachte er als positives Beispiel die Gesten von Jens Geiß bei der Wiedereröffnung der Friseursalons und Blumenläden zur Sprache. Erfreulich ist in seinen Augen auch, dass wichtige Themen wie der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Beweidung der Naturschutzgebiete und der Anschub der mobilen Jugendarbeit „wenigstens in der kleinen Version“ angeschoben wurden. Die Haushaltskommission müsse Lösungen bei den Problemen finden. „Wir brauchen mehr Mut und Kreativität. Wir müssen das Gleichgewicht zwischen kluger Investition und Haushaltskonsolidierung hinbekommen. Ein ,Weiter so’ wird es für uns zukünftig nicht geben.“ Zwei Meinungen von Annette Dietl-Faude teilt Schönenberg: Dem Thema „Fibernet“ sei nichts hinzuzufügen. „Die Ausführungen zum Bellamar nehmen wir mehr als fröhlich zur Kenntnis.“

Jens Rüttinger (SPD) sagte: „Wir können die Prognosen der Corona-Auswirkungen positiv oder negativ bewerten. Bisher sind wir mit unserer positiven Einstellung gut gefahren und wollen auch künftig daran festhalten. Wir gehen fest davon aus, dass nach einer Großzahl an Impfungen die Corona-Zahlen zurückgehen und die Wirtschaft zu alter Stärke zurückkehren wird.“ Die SPD-Fraktion habe nicht nur wegen der angespannten Haushaltssituation keine Anträge eingereicht, sondern auch, weil nicht alle Anträge aus den vergangenen Jahren, die vom Rat grünes Licht bekamen, abgearbeitet seien. Dazu zähle die Einrichtung eines Kreisverkehrs, die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, öffentliches Wlan auf dem Lessingplatz, ums Rathaus und im Gemeindepark oder die Einrichtung eines Arbeitskreises „Kommunale Wirtschaftsförderung“. Einige Anträge habe man begonnen – allein die Weiterverfolgung und die Ergebnisse ließen auf sich warten. „Wir müssen die angeschobenen Projekte umsetzen und zum Abschluss bringen“, mahnte Rüttinger und erteilte dem Vorschlag von Michael Seidling nach Steuererhöhungen aus Sicht der SPD eine klare Absage. Annette Dietl-Faudes Ankündigung, die Finanzierung des Bellamars zu überdenken, könne seine Fraktion dagegen mittragen.

„Die meisten Haushaltsanträge der Fraktionen versickern in irgendwelchen Schubladen“, gab Peter Pristl (FDP) seinem Vorredner in diesem Punkt recht. Dabei seien durchaus gut durchdachte Ideen dabei. In diesem Jahr seien die jahrelangen Warnungen und Schwarzmalereien eingetreten. „Die Einnahmen brechen weg, die Ausgaben leider nicht.“ Das werfe die Frage nach der unbedingten Notwendigkeit der einen oder anderen Ausgabe auf. „Muss für 1,5 Millionen ein Areal in der Mannheimer Straße erworben werden, um darauf die Dorfentwicklung weiter voranzutreiben? Ist das eine vordringliche Aufgabe der Gemeinde? Brauchen wir fünf neue Reinigungsmaschinen für die gemeindlichen Einrichtungen wirklich?“, zählte Pristl auf. Anderswo werde kräftig in die Taschen der Bürger gegriffen. „Ob wir das auch wollen, ist eine politische Entscheidung. Gut täte es unserem Haushalt allemal“, gab er zu bedenken. Der FDP-Fraktionsvorsitzende sieht aber auch einen Silberstreifen am Horizont in Form der mittelfristigen Finanzplanung. „Es könnte sein, dass sich am Ende wieder alles zum Guten wendet und das tiefe schwarze Loch doch nicht so tief und schwarz ist, wie es jetzt aussieht.“