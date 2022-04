Karfreitagsliturgie in Oftersheim: Zur Todesstunde in stiller Trauer

Oftersheim. Keine Eucharistiefeier, aber dafür Kreuzverehrung und die Großen Fürbitten, das kennzeichnet die Karfreitagsliturgie. Zur Todesstunde Jesu, um 15 Uhr, versammelte sich die katholische Gemeinde still in der St.-Kilians-Kirche. Diese war kahl, Lichter und Kerzen waren erloschen, die Glocken schwiegen, das Kreuz verhüllt, der Altar abgeräumt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Karfreitag stand ganz im Zeichen der Trauer. Es ging um das Leiden, die Kreuzigung und den Tod Jesu – und was das für uns Christen bedeutet. Im Gottesdienst nahmen die sogenannten großen Fürbitten nach dem Vortrag der Passionsgeschichte eine besondere Rolle ein. In diesen Fürbitten wurde neben den Menschen und der Umwelt, in diesem Jahr besonders für die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht gebetet.

In seiner Predigt ging Dekan Uwe Lüttinger ebenfalls auf den Krieg und Flucht ein. „Warum gibt es Leiden und warum lässt Gott dies zu?“, fragte Lüttinger und erinnerte an die schrecklichen Taten, die Menschen sich einander antun. „Wir werden darauf keine Antwort finden. Als Christen haben wir nur den Erlöser, er aber leidet mit. Das ist keine Antwort aber eine Richtung in die wir blicken und hoffen können“, führte Lüttinger weiter aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da die drei Ostergottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht zusammenhängende Gottesdienste sind, endete die Karfreitagsliturgie schließlich mit einem Segensgebet ohne Kreuzzeichen. zg