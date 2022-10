Kartoffelsuppe mit Zwetschgenkuchen

Oftersheim. Wie erwartet und – augenzwinkernd – befürchtet bot das „Duo Camillo“ ein Feuerwerk an Liedern, Worten und satirisch angehauchten Dialogen. Daran hatten die rund 200 Besucher in der Roland-Seidel-Halle zum Abschluss des Basars 2022 sichtlich ihre Freude. Aber eben auch die beiden Musikkabarettisten Martin Schultheiß (62) und Fabian Vogt (55) waren nach ihrem launigen Auftritt hin und weg.

„Es war für uns sehr beeindruckend“, sagte Schultheiß dieser Zeitung, „wie das hier alles ehrenamtlich und äußerst professionell vorbereitet war. Darf ich stellvertretend Gabi Heid loben?“ Darf er.

Wenn ein Publikum „Bock“ auf seine Künstler hat und umgekehrt die Bühnenmänner auf ihre Zuschauer haben, dann kommt was Gutes und in diesem Fall sehr Vergnügliches wie Nachdenkliches dabei heraus. Die Kabarettisten aus Oberursel und Berlin wussten nicht, dass der Slogan der Gemeinde „Immer mittendrin“ lautet. Sie starteten freilich mit ihrem ersten Stück „Mittendrin“ – und damit hatten sie die Oftersheimer gleich volle Pulle abgeholt. Es sollte ein inhaltlicher „Tour d’Horizon“ werden. Corona wurde bewältigt („Nie mehr Spazierengehen“); das Klima mit einem 15 Jahre alten Schenkelklopfer bitter-böse ironisiert („Wir wollen die Klimakatastrophe“), sodass „Ofdasche“ irgendwann am Mittelmeer liegen könnte; „Bodycussion“ beim Song „Diät“ zelebriert, bis hin zum Gesichtssolo von Schultheiß, der sich dabei selbst an die Ohrfeigenmaschine anschließt; Besinnliches über rabbinische Weisheiten in „Der Rabbi“ zum Besten gegeben.

Wortwitz und Interaktion erhöhte das „Duo Camillo“ atemberaubend. „Gott ist eine Frau“, behaupteten sie. Dazu mussten die Gäste schmettern. Die Frauen: „Unbeschreiblich weiblich, herrlich feminin.“ Die Männer: „Wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht, ach, ach, ach!“ Das bewog Pfarrer Uwe Lüttinger zu der Pausenbemerkung, er müsse noch schnell seine Predigt für Sonntag umschreiben ...

„Im Himmel ist ’ne Party“, so heißt der Titel des Jubiläumsprogramms. Also spielten Schultheiß und Vogt Rock ’n’ Roll – in Afrika etwa würde bei Messen gesungen, getanzt und gelacht. Herrlich das Potpourri über Kinderlieder, „Prinzessin und Pirat“, und auch die Ballade „Der Adler“. Diesen muss man, unter lauter Hühnern aufgewachsen, zum Fliegen tragen. Klasse das „Lutherlied“, bei dem zu erfahren ist, wie diskutierfreudig Martin Luther war. Und dass seine Frau Käthe eine exzellente Köchin gewesen sei, woher der Begriff „Käthering“ komme.

Danach gab’s den versprochenen Theatersport, sehr animierend, sehr dialogisch. Das Publikum sollte Begriffe rufen, Wünsche für die Zukunft zum Ausdruck bringen. „Nordstream 2“, „Doppel-Wumms“, „Begegnungshaus“, „Kartoffelsuppe“ und „Zwetschgenkuchen“ waren beispielsweise dabei. Womit der Bogen gespannt war. „Das Begriffesammeln glich einer Hymne für Oftersheim“, meinte Organisatorin Gabi Heid. „Das war super toll und sehr lustig, wie sie uns alle miteinbezogen haben“, fand Veronika Fleischhauer vom Gemeindeteam der Pfarrei St. Kilian. Hohe Improvisationskunst also. Dafür wurden Schultheiß und Vogt verdient mit „Standing Ovations“ bedacht.

Die Zugaben „Lachen“ und „Du bist mein Anker“ rundeten den Abend gebührend ab.

Was bleibt? „Es hat uns gezeigt, dass hier eine funktionierende Gemeindestruktur dahintersteckt“, bilanzierte Martin Schultheiß, „wir haben uns sehr, sehr gut gefühlt.“ Die „Theatersportsfreunde“ vom „Duo Camillo“ müssen dringend wiederkommen. Und zwar zur Einweihung des neuen Josefshauses, eines Begegnungshauses. „Das Menü hätten wir schon für die Einweihung zusammen – Kartoffelsuppe und Zwetschgenkuchen“, witzelte Uwe Lüttinger. Es ist zu erwarten und – mit einem Augenzwinkern – zu „befürchten“, dass die Musikkabarettisten dies als Kompliment, Verpflichtung und Einladung verstehen.