Kein Platz für Müllabfuhr

Oftersheim. Parkende Autos und enge Straßen erschweren nicht nur den Rettungskräften die Fahrt zu dringenden Einsätzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. „Auch die Müllabfuhr kann unter Umständen nicht zum Ziel gelangen. So war es dieser Tage wieder in Oftersheim“, berichtet das örtliche Bauamt.

Dadurch konnte im Steuergewann vergangene Woche der Müll nicht wie geplant abgeholt werden, weil die Durchfahrt nicht möglich gewesen sei. Die Gemeindeverwaltung bittet deshalb gemeinsam mit der AVR Kommunal um Unterstützung. „Bitte sorgen Sie dafür, dass Fahrzeuge so geparkt sind, dass auch ein Müllfahrzeug durchfahren kann“, lautet die Aufforderung des Ordnungsamtes. zg