Keine neuen Spiegel

Oftersheim. Verkehrsspiegel spiegeln oftmals falsche Tatsachen wider – und für das Anbringen eines Verkehrsspiegels sind der Straßenbaulastträger und die Straßenverkehrsbehörden zuständig. „Immer wieder erhalten wir Anfragen, ob es möglich ist, einen Verkehrsspiegel an unübersichtlichen Stellen aufzuhängen. Aktuell ging es um die Silcherstraße in Richtung Heidelberger Straße. Einen Verkehrsspiegel nach StVO-Anforderungen gibt es nicht. Es gibt also keine gesetzliche Pflicht, Verkehrsspiegel zu errichten und auch kein Verbot, Verkehrsspiegel abzuschaffen“, schreibt das Ordnungsamt der Gemeinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Wölbung zeigen Straßenspiegel ein kleines und gleichzeitig verzerrtes Bild. Verkehrsteilnehmern fällt es unter Umständen schwer, Entfernungen und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen, was schlussendlich zu einem Unfall führen kann.

Wirksamkeit umstritten

Die Praxis habe gezeigt, dass bei der Verwendung von Verkehrsspiegeln verschiedene Nachteile auftreten. In der Fachwelt sei die Wirksamkeit von Verkehrsspiegeln daher umstritten. Seitens der Kritiker werde unter anderem angeführt, dass Verkehrsspiegel dem Verkehrsteilnehmer eine Sicherheit nur vortäuschen würden, obwohl diese tatsächlich nicht bestehe.

Mehr zum Thema Geschichte Syltdamm? Neuer Vorstoß zur Umbenennung des Hindenburgdamms Mehr erfahren Sportpolitik Die Baustellen der Deutschen Fußball Liga Mehr erfahren

Somit habe sich auch die Straßenverkehrsbehörde in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Mannheim dazu entschlossen, dass Verkehrsspiegel an bestehenden Standorten bei Defekten nicht mehr ersetzt und neue Verkehrsspiegel nicht mehr genehmigt werden. zg