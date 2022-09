Oftersheim. Rein ins Dirndl und in die Lederhose: Nach zwei langen Jahren Corona-bedingter Pause freuen sich alle Beteiligten, dass endlich wieder das Tanzbein geschwungen werden kann. Die Böhmerwaldjugend lädt zu „Kerwe meets Oktoberfest“ am Samstag, 15. Oktober, in den Rose-Saal nach Oftersheim ein. Dieses Jahr spielt „DJ-4-rent“ zum Tanz auf. Die Kerwe-Bar wartet ebenso auf Gäste wie Speisen und die Tombola ist einmal mehr reich bestückt, teilen die Organisatoren mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beginn der Veranstaltung ist am 15. Oktober um 19.30 Uhr, die Saaleröffnung erfolgt bereits um 18.30 Uhr. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Der Eintritt für diesen Abend ist kostenlos. zg