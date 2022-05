Kind von Auto erfasst und leicht verletzt

Oftersheim. Ein Kind ist am Dienstagmorgen von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 78-jährige Nissan-Fahrerin gegen 7.40 Uhr die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße als in Höhe der Hausnummer 19 ein Kind mit seinem Fahrrad die Straße überquerte. Die 78-Jährige erkannte das Kind, welches offenbar hinter einem dort geparkten Baustellenfahrzeug hervorkam, zu spät. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte die Nissan-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn, verletzte sich glücklicherweise jedoch nur leicht. Es wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

