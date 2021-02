Oftersheim. Der Schmutzige Donnerstag, kurz auch Schmudo genannt, ist jedes Jahr der Auftakt für die heiße Phase einer Fasnachtskampagne. Die Narren rüsten sich für den Endspurt der tollen Tage und die Aktiven bereiten sich auf die letzten Auftritte vor, ehe am Aschermittwoch dann wieder alles vorbei ist.

Doch das ist in diesem Jahr alles anders. Die Kontakte, die bei den Zusammenkünften, Partys und geselligen Aktionen unbestritten entstehen, sind derzeit nicht möglich. Die begründete Sorge vor der Entstehung eines Corona-Hotspots ist groß. Dass aber Traditionsveranstaltungen wie Prunksitzungen und Straßenumzüge schon früh abgesagt wurden, bedeutet noch lange nicht, dass die fünfte Jahreszeit ganz ausfällt. Denn in solchen Situationen sind Erfindungsreichtum und pfiffige Ideen gefragt. Und damit schlägt auch die Stunde für die kreativen Köpfe unter den eingefleischten Karnevalisten.

Auch bei virtueller Party dabei

Über die virtuelle Faschingsparty, die der TSV 1895 Oftersheim und die Grün-Weißen gemeinsam veranstalten, hatten wir bereits am Dienstag berichtet. Daran beteiligen sich zahlreiche Einzelakteure und weitere Karnevalvereine. Dabei sind auch Katharina Seufert und Ulrike Chmielorz, zwei Mitglieder der Ofdascha Hardtwaldhexen. Was sie vorbereitet haben, bleibt bis Samstag noch unter strengster Geheimhaltung.

Doch der Verein tritt schon vorher in Erscheinung: Die Kinder der Friedrich-Ebert-Grundschule am Schmutzigen Donnerstag in voller Montur - also in Häs (Larve und Narrenkostüm) - mit Süßigkeiten zu überraschen, ist ein Fixtermin im Jahreskalender der Ofdascha Hardtwaldhexen. Aber wie gesagt: Dieses Jahr ist alles anders.

„Wir wollten auf diese Tradition nicht ganz verzichten“, erklärt Ulrike Chmielorz und war deshalb zusammen mit Hexenmeisterin Regina May in dieser Woche schon fleißig. Die beiden haben - selbstverständlich unter Corona-Bedingungen mit Abstand, wobei die Häs ja an sich schon eine perfekte Ganzkörper-Schutzbekleidung darstellt - 30 kleine Päckchen mit Schokoriegel, Gummibärchen, Gutsel und Luftschlangen für die Kinder gepackt.

Vom Hersteller schon verpackt

„Wir haben dieses Mal ganz besonders genau darauf geachtet, dass alle einzelnen Teile schon vom Hersteller separat in kleinen Tüten oder Folien verpackt waren. Wir sind also nicht mit den Süßigkeiten in Kontakt gekommen“, erklärt Ulrike Chmielorz und räumt damit schon gleich eventuelle Bedenken aus.

Die Überraschungspäckchen verteilen die Lehrer an diesem Donnerstagvormittag unter den Kindern in der Friedrich-Ebert-Schule, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen. „So können wir wenigstens den Mädchen und Jungen eine Freude bereiten“, sagt die Hardtwaldhexe. der angesichts der ganzen Absagen ebenso wie allen anderen Fasnachtsfans das Herz blutet. „Die Umzüge fallen ja flach, wir können dem Bürgermeister nicht die Krawatte abschneiden, der Dorfumtrieb darf nicht stattfinden, zählt sie auf. „Aber ein kleiner Trost sind dann solche Aktionen wie diese, die Faschingsparty vom TSV und Grün-Weiß, bei denen wir aktiv werden. Und im Moment sind wir auch noch dabei, kleine Videos für den virtuellen Hockenheimer Fasnachtszug zu produzieren.“ Darauf ein donnerndes „Ohoi“.