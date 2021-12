Kinder schmücken Weihnachtsbaum in Oftersheim

Oftersheim. Die Kinder der kommunalen Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte (ASK) schmückten einen Weihnachtsbaum Corona-bedingt am Rathausbrunnen. Der Baum zog danach um und wertet nun das Treppenhaus des Rathauses auf.

„Wenn eines in der Adventszeit nicht fehlen darf, dann ist es die bunt leuchtende Weihnachtsdekoration“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Gemeinde, die von den Kindern aus den Gruppen „Blau“ und „Grün“ der ASK unterstützt wurde. Die jungen Oftersheimer dekorierten den Weihnachtsbaum mit selbst gebasteltem Baumschmuck: „Von Elchen mit beeindruckendem Geweih über Wichtel mit einer roten Plüschnase bis hin zu glitzernden Christbaumkugeln war alles dabei, was das Herz in der Adventszeit begehrt“, freuen sich die Verantwortlichen der Gemeinde.

Helfende Hände

Für das Schmücken des oberen Teils der Tanne, dort, wohin die Arme der Kinder nicht reichten, sprangen Hauptamtsleiter Jens Volpp und Bürgermeister-Stellvertreterin Annette Dietl-Faude kurzerhand ein. Beide freuten sich über die leuchtenden Kinderaugen und bedankten sich bei der Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte für ihre Unterstützung. Der Weihnachtsbaum ziert nach seinem Umzug ins Innere nun das Treppenhaus des Rathauses.

Die Kinder der ASK haben aber auch an die Beschäftigten im Bauhof gedacht und ihnen ebenfalls gebastelten Weihnachtsschmuck vorbeigebracht. Mit dem Schmuck konnten die städtischen Mitarbeiter ihre Räume selbst dekoriert.

Für zauberhafte Atmosphäre sorgen zudem die Leuchtsterne in den Straßen und große, mit roten Schleifen verzierte Tannen vor dem Rathaus sowie am Ortseingang. zg