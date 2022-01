Kindern und ihren Familien Mut spenden

Oftersheim. Das Kindertumorzentrum Heidelberg (Kitz) ist ein Therapie- und Forschungszentrum für Krebs- und schwere Bluterkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Ingeborg Kellers Floristikwerkstatt in der Luisenstraße 5 nahm im Sommer an der Aktion „Blumen schenken. Hoffnung spenden“ teil und übergibt nun den Erlös an das Kitz.

„Da uns die Arbeit am Kitz berührt hat, haben wir unsere Sammelkasse mit Infobroschüren des Kitz stehen lassen und Trinkgelder und Spenden der Kunden gesammelt. Diese Summe haben wir als Ersatz für Weihnachtsgeschenke an Kunden auf 500 Euro aufgerundet.“

Nach Rücksprache mit den Kitz-Verantwortlichen soll das Geld dem Projekt „Zeit schenken“ zukommen. Ziel des Projektes ist es, Ärzten die Gelegenheit zu geben, sich genügend Zeit für Patienten und Familien nehmen zu können, um sie dabei zu unterstützen, die schwere Zeit der Erkrankung besser zu überstehen.

„Die Diagnose, dass ein Kind an Krebs erkrankt ist, ist eine extreme emotionale Belastung“, erläutert das Kitz. „Daher ist es besonders wichtig, dass die Ärzte mit viel Empathie und Verständnis auf die Patienten und die Familien zugehen. Darum stellen wir mithilfe des Spendenprojekts zusätzliches Personal ein, um den Kindern und Familien, die bei uns in Behandlung sind, ohne Zeitdruck gerecht werden zu können.“

Um das Kitz weiterhin zu unterstützen, bleibe der Sammelkasten in der Floristikwerkstatt stehen, so Keller. An der Aktion „Blumen schenken. Hoffnung spenden“ möchte sie ebenfalls teilnehmen. zg/mgw

Info: Weitere Infos gibt es unter www.kitz-heidelberg.de