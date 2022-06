Kino und Kantate von Bach

Oftersheim. Gleich mit zwei Höhepunkten hofft die Evangelische Kirchengemeinde Oftersheim am Pfingstwochenende auf gute Resonanz. Mithilfe des neuen Formats „Filmgottesdienste“ am Samstag, 4. Juni, um 17 Uhr im Großen Saal des Gemeindehauses sowie der Kantate 184 „Erwünschtes Freudenlicht“ von Johann Sebastian Bach am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 10 Uhr in der Christuskirche will das Team um Pfarrer Tobias Habicht neue Wege beschreiten – und damit auch Menschen erreichen, die ansonsten nicht so viel mit der Kirche am Hut haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Film „Geh mit Gott!“ bildet den Auftakt der neuen Reihe „Filmgottesdienste“, die drei-, viermal pro Jahr angeboten wird. Dieses Format hat Habicht bereits in seiner vorherigen Gemeinde in Bühlertal erprobt und für gut empfunden. „Einen solchen Film in Gemeinschaft zu genießen, ist eine rundum tolle Sache“, sagt Habicht, „er bildet eine gute Schnittmenge zwischen Musikalität und Spiritualität. ’Geh mit Gott’ ist einfach herrlich komisch.“

Bietet ein kunterbuntes Filmprogramm an: Pfarrer Tobias Habicht. © Privat

Der Streifen des Regisseurs Zoltan Spirandelli aus dem Jahr 2002 ist eine humorvolle Frömmigkeitsparabel, ein Roadmovie, das durch ein wunderbares Lied „Wer den lieben Gott lässt walten“ und zusätzlich durch etliche klösterliche Gesänge glänzt. Zum Ablauf: Vor dem Kirchenkino gibt es einen kurzen Gottesdienst, der die Komödie von Spirandelli zum Hauptthema macht, danach ist ein kleiner Imbiss vorgesehen, ehe der Film die Interessierten „in Versuchung führt“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für einen besonderen musikalischen Akzent wird tags darauf der neue „Evangelische Chor“ unter der Leitung von Yannick Schwencke sorgen. Die Bachkantaten haben bekanntlich eine sehr lange Tradition. Als Solisten werden Akane Seo (Sopran), Elisabeth Matthiesen (Alt), Fabio Freund (Tenor) und Christian Yang (Bass) auftreten. „Es ist eine sehr schöne Bachkantate mit einer delikaten Instrumentenbesetzung“, erklärt Tobias Habicht, „ich freue mich riesig darauf.“ Auch hier wird der 35-jährige Pfarrer über die genannte Kantate predigen.

Die besonderen Gemeinde- und Gottesdienstformate implizieren intensive Vorbereitungen – und reichlich Vorfreude auf Pfingsten. jog