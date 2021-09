Kiste am öffentlichen Bücherregal entwendet

Oftersheim. Am öffentlichen Bücherregal in der Eichendorffstraße 2 in Oftersheim ist eine beschriftete Kiste entwendet worden, die für mehr Übersichtlichkeit sorgen sollte. Das teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Am Regal, das seit etwa fünf Jahren existiert, gibt es kleine Schilder, die darauf hinweisen, wo etwas zu finden ist. Für noch mehr Ordnung sollen zukünftig beschriftete Holzkisten sorgen, die das Team gekauft und gestaltet hat.

Die erste Bücherkiste für Kinder- und Jugendbücher wurde vor wenigen Tagen aufgestellt und war einen Tag später wieder verschwunden. Das war bei einem der täglichen Besuche des Betreuungsteams aufgefallen. Die Gemeinde ruft nun dazu auf, so heißt es in der Pressemitteilung, die entwendete Bücherkiste wieder zurück an ihren Platz vor das Regal zu stellen.

Die Gemeinde bittet um Hinweise an das Umweltamt, entweder per Mail an umweltamt@oftersheim.de oder per Telefon an 06202/597-202.