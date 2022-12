Klasse Auftritt in der Kirche

Oftersheim. Unlängst gestaltete der Sängerbund Liederkranz Oftersheim einen Gottesdienst im Advent in der evangelischen Christuskirche von Oftersheim mit. In der sonntags gut gefüllten Christuskirche versammelten sich die Sänger um 9.30 Uhr auf der Empore und eröffneten den Gottesdienst mit dem alten Spiritual „Lord, I want to be a Christian“ von Franz Biebl. Vor der Schriftlesung folgte das schöne Lied „Weihnachtsstern“ von Manfred Bühler und als Begleitung beim später folgenden Abendmahl erklang das Lied „Weihnachtsglocken“ von Hermann Sonnet.

Da Pfarer Tobias Habicht und die Gottesdienstbesucher sehr angetan waren von den abwechslungsreichen und anspruchsvollen Gesangsbeiträgen des Sängerbundes Liederkranz und diese auch unter Applaus bei den Schlussworten des engagierten Pfarrers Habicht würdigten, erklang zum Abschluss des Gottesdienstes noch das Lied „Abendruhe“ von Rolf Kern.

Wiederholungsbedürftig

Alle Kirchenbesucher waren sich am Schluss nach diesem gelungenen Auftritt vollkommen einig: Der Sängerbund Liederkranz wird auch im nächsten Jahr wieder bei der Gestaltung eines Gottesdienstes dabei sein. tw