Kleider an Bedürftige spenden

Schwetzingen/Oftersheim/Plankdtadt. Kleider- oder auch Geldspenden können am Donnerstag, 11. November, in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt abgegeben werden. Der Erlös der Aktion fließt in diesem Jahr in den „Gesundheit“-Fonds des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. Durch diesen Fonds werden Kinder in Gesundheitsprojekten vor allem im Südsudan, aber auch weltweit unterstützt. In Oftersheim können Kleidungsstücke von 17 bis 18 Uhr in der Kirche St. Kilian abgegeben werden. Zeitgleich werden Spenden in St. Pankratius Schwetzingen und in der Plankstadter St. Nikolaus-Kirche angenommen. Als Gegenleistung erhalten die Spender das Martinsabzeichen.

