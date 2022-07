Kleines Kunstwerk Artischocke

Oftersheim. Im Areal unserer Leserin Charlotte D’Auria entfaltet sich eine Artischocke – in ihrem Oftersheimer Garten. Und mitten in der violettfarbenen Blüte macht es sich eine Hummel bequem. Artischocken gehören zur Pflanzengattung der Korbblütler und gedeihen besonders im Mittelmeeraum und in Teilen Asiens. Die Blütenstände der „Cynara“ sind körbchenförmig und enthalten feingliedrige Röhrenblüten. Die Pflanze mag es vollsonnig und möglichst geschützt. Gute Nachbarn sind Fenchel, Kohl und Salat. jog/Foto: Charlotte D’Auria

