KliBA-Termine: Energiefragen vor Ort klären

Oftersheim. Im Auftrag der Gemeinde berät die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (kurz KliBA) Bürger und Gewerbetreibende unter anderem zu den Themen energetische Altbaumodernisierung, Neubau oder Sanierung zum Energieeffizienzhaus, Planung eines Passivhauses, Heizungserneuerung, Einsatz von erneuerbaren Energien und Stromsparmaßnahmen. Die Beratung mit Experte Manfred Watzlawek findet das nächste Mal am Donnerstag, 26. August, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Gewölberaum des Bauamtes in der Eichendorffstraße 2 statt.

Die Energieberatung wird über einen Jahresbeitrag des Rhein-Neckar-Kreises finanziert und steht den interessierten Bürgern damit als kostenlose Serviceleistung zur Verfügung. zg

Info: Eine Anmeldung ist unter Telefon 06221/ 99 87 50 oder via E-Mail an die Adresse info@ kliba-heidelberg.de möglich.