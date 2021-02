Oftersheim. Fasten liegt im Trend. Immer mehr Menschen haben den Aschermittwoch – in der katholischen Kirche schon immer Beginn der Zeit des Verzichts – in den vergangenen Jahren genutzt, um bis Ostern auf Genussmittel oder Konsumgüter bewusst aus ihrem Leben zu verbannen. Doch es müssen nicht unbedingt mehrere Wochen sein, oft genügen auch nur einige Tage.

„Viele Menschen finden sich – bedingt durch Homeoffice oder Kurzarbeit – gerade jetzt in einer Situation, in der gute Voraussetzungen für Fasten bestehen. Das gilt besonders nach einem anstrengenden Winter im Lockdown und nach den ganzen Herausforderungen und dem Chaos, die das vergangene Jahr mit sich gebracht hat. Jetzt ist die Zeit, um nicht nur körperlichen, sondern auch seelischen Ballast loszuwerden“, findet Elisabeth Groß. Die Übungsleiterin beim TSV Oftersheim und zertifizierte Fastenkursleiterin (in der Heilpraktikerschule Isolde Richter) hat den mehrtägigen Verzicht von fester Nahrung schon selbst praktiziert und ist überzeugt vom Nutzen.

Allen, die Lust haben, sich selbst davon zu überzeugen, bietet sie sich nun die Gelegenheit, sie auf ihrem Weg kompetent zu begleiten – und zwar online auf dem bewährten Stream des TSV 1895 Oftersheim. „Da zurzeit ja auch keine Veranstaltungen stattfinden und viele Menschen auch über Bewegungsmangel nach den vergangenen Monaten klagen, ist das Fasten eine schöne Möglichkeit zur inneren Einkehr und des Loslassens“, sagt Elisabeth Groß.

Entspannung einplanen

„Beim Fasten lässt man sich auf ein komplett anderes Leben ein. Deshalb ist es insbesondere für Anfänger nicht sinnvoll, dabei zu arbeiten, sondern sich vollkommen auf sich selbst zu konzentrieren. Man sollte sich die Zeit gönnen, um die Belastungen hinter sich zu lassen, Ruhezeiten einzuhalten und geistige Entspannung einzuplanen. Man lässt sich auf einen ganz anderen Tagesablauf ein.“ Grundsätzlich könne man weiterhin alles machen – aber langsam und ohne Anstrengung: Yoga, Entschleunigung, aber auch Mandalas ausmalen – einfach aus sich heraus leben und allen Ballast über Bord werfen.

Fasten, das betont Elisabeth Groß, hat in erster Linie nichts mit abnehmen zu tun. „Im Vordergrund steht vielmehr die Entgiftung. Aber es kann durchaus der Einstieg in den Ausstieg sein, es fällt leichter.“ Fast jeder Erwachsene erfülle die gesundheitlichen Voraussetzungen – das gilt nicht für Schwangere, Patienten mit Stoffwechselkrankheiten wie Gicht und Diabetes. Sie sollten vorher unbedingt Rücksprache mit einem Arzt halten – was auch bei gesunden Menschen grundsätzlich empfehlenswert sei.

Fasten kann man auf verschiedenen Arten: Beim Basenfasten beispielsweise nimmt man noch festes Essen zu sich, verzichtet aber auf säurebildenden Nahrungsmittel. Hildegard von Bingen bringt noch Wein ins Spiel. Oder eben der Klassiker: nur mit verdünntem Obstsaft, Kräutertee Gemüsebrühe und (gutem Quell-)Wasser. So bietet es die TSV-Übungsleiterin an.

Los geht’s am 27. Februar, dann ist Vollmond. Über die Bedeutung und Auswirkung des Erdtrabanten gibt es ja viele Abhandlungen und Studien. Vieles ist wissenschaftlich bewiesen, anderes beruht auf Erfahrungswerten. „Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean“, zitiert Elisabeth den englischen Mathematiker, Physiker und Astronom Isaac Newton (1643 bis 1727). Sie hat selbst schon die Erfahrung gemacht, dass der Einstieg ins Fasten und die Ausleitung bei abnehmendem Mond einfacher gelingt. „Das Loslassen, das Fließenlassen fällt leichter.“

Und so würde der Ablauf aussehen: Der 27. Februar ist der ein Entlastungstag mit Brühe, Reis oder Obst. Der 28. Februar ist der der Darmentleerung (Anfänger machen es am besten mit Glaubersalz) vorbehalten. Die Folge der beginnenden Entgiftung – eventuell auch Entzugserscheinungen – können Kopfschmerzen sein, dann beginnt der Fastenmodus. Der Körper schaltet um. Die Energie, die er sonst für die Verdauung braucht, kann er nun anderweitig investieren.

Nach drei Tagen im Fastenmodus ist man über die Entgiftung raus. Wie viele Tage man durchhält, ist auch vom Körpergefühl abhängig. Die Dauer ist individuell verschiedene, in der Regel drei bis fünf Tage.

Auch mal einen Löffel Honig

Dreimal am Tag sollte man Gemüsebrühe, Kräutertee oder verdünnten Obstsaft zu sich nehmen, dazu kommt noch ausreichend Wasser. Bei Schwächegefühl, zum Beispiel durch Unterzuckerung, geht auch mal ein Löffel Honig.

„Wichtig ist, dass sich die Teilnehmer in ruhiger Atmosphäre auf die Nahrungsaufnahme konzentrieren und die Flüssigkeit löffelweise mit Kaubewegungen zu sich nehmen. Ziel ist es, zum langsamen Essen zurückzufinden“, erklärt Elisabeth Groß. Auf einen Nebeneffekt macht sie aufmerksam: „Manche Menschen haben wilde Träume, denn auch was man schon verarbeitet glaubte, der ganze seelische Müll, kann wieder an die Oberfläche kommen. Aber das ist so individuell wie der Mensch an sich.“

Info: Wer jetzt Interesse am Fasteneinstieg bekommen hat, kann gerne bei TSV-Übungsleiterin Elisabeth Groß unter der Telefonnummer 06202/5 17 47 anrufen und sich über die weiteren Details, den Ablauf und die Begleitung informieren.