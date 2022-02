Oftersheim. Wegen eines Baumrückschnitts mit Spezialfahrzeugen wird der Kohlwaldweg am Mittwoch, 23. Februar, von 7 bis 16 Uhr zeitweise gesperrt. Von der Sperrung betroffen ist der An- beziehungsweise Abfahrtsweg zum Waldkindergarten und zum Friedhof. Das erklärt der Bauhof in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

