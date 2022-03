Im Klimaschutz nehmen der Landkreis und seine Kommunen eine Vorreiterrolle ein, um wichtige lokale Akteure zu einem klimaschutzsensiblen Handeln zu aktivieren. Deshalb soll in der kommenden Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag, 22. März, ab 18 Uhr in der Karl-Frei-Halle die Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und seinen Kommunen

...