Oftersheim. Zur fünften Jahreszeit wird es gesellig. Man kostümiert sich, besucht - meistens mit einer gut gelaunten Gruppe - traditionelle Veranstaltungen wie beispielsweise die Prunksitzung des CC Grün-Weiß oder den TSV-Fasching. Normalerweise. All das geht diesem Jahr aus den bekannten Gründen nicht, was im Vorfeld sicher nicht wenige Narrenherzen bluten ließ. Doch der TSV und der CC Grün-Weiß haben ihre Kräfte gebündelt und in nur vier Wochen ein interaktives Programm aus dem Boden gestampft, das sich sehen lassen kann.

Zu der offenen Veranstaltung ist jeder - egal ob aus Oftersheim oder aus der Umgebung - eingeladen. In der digitalen Halle haben bis zu 3000 Menschen Platz. Neben Live-Moderation und einem tollen Programm erwarten die Teilnehmer einige Überraschungen und sogar eine dreifache Interaktionsmöglichkeit - nicht nur mit den Moderatoren, sondern auch den anderen (digital präsenten) Besuchern. Doch wie wird ein solcher interaktiver Online-Fasching genau aussehen?

Technische und Narrenkompetenz

„Die inhaltliche Kompetenz von Grün-Weiß haben wir einfach mit unseren technischen Möglichkeiten verbunden, die wir dank unserem neuen E-Sports-Leistungszentrum haben. In der 400 Quadratmeter großen Halle haben wir in dieser Hinsicht alles da, was es für eine erfolgreiche Veranstaltung braucht - vor allem eine hervorragende, leistungsstarke Internetanbindung. Von zu Hause aus mitzumachen, ist für alle Teilnehmer denkbar einfach“, betont der TSV-Vorsitzende Markus Lauff und fährt fort: „Die eigentliche Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, aber der virtuelle Einlass ist schon ab 19.11 Uhr. Über die TSV-Website kann man am Youtube-Livestream teilnehmen. Da kann man sich mit den Möglichkeiten vorher noch gut vertraut machen, bis es richtig losgeht.“ Es bestehe die Möglichkeit, über die einfach anklickbare You-tube-Chatfunktion Nachrichten an die Moderatoren zu senden. Whatsapp geht aber auch.

In der rund zweieinhalb Stunden langen Veranstaltung wird alles geboten, was es auch in einer Präsenzveranstaltung gegeben hätte - außer einem vor Ort anwesenden Publikum natürlich. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Jens Geiß, Markus Lauff und der Grün-Weiß-Vorsitzenden Monika Michaels folgt die Eröffnung durch Prinzessin Sina II. Daran schließt sich ein abwechslungsreiches Programm mit Gardetanz, Tanzmariechen, Büttenreden von Julia Strifler vom Heidelberger Carneval Club Blau-Weiß, natürlich ein Männerballett der „Bierathleten“, ein Beitrag „Oftersheimer Probleme“ vom „Lauffi“ und mehr an.

Die Moderatoren werden Jürgen Abel und Stefan Lauff sein. Mit von der Partie sind auch die Ofdascha Hardtwaldhexen, D. Riesling und Gerda und die Buzzelhexen. „Die Kurzfristigkeit hat alle Akteure vor große Herausforderungen gestellt. Aber vielen ist es gelungen, passende, kurze, knackige und tolle Beiträge sicherzustellen“, freut sich Markus Lauff und bedankt sich bei allen Beteiligten schon im Vorfeld.

„Verkleidet euch, habt Spaß zu Hause“, ruft der TSV-Vorsitzende allen Narren zu und verrät: „Es gibt natürlich auch eine Kostümprämierung.“ Aber er hat noch eine Überraschung in petto: „Es wird quasi eine virtuelle Halle geben, in der man sein Profilbild verschieben kann. Stellt man sich in die Nähe eines anderen beziehungsweise einer Gruppe, kann man sofort untereinander videochatten, sich so sehen und unterhalten. Das ist dann fast wie in der Kurpfalzhalle. Man begegnet sich, aber halt virtuell.“

Möglich würde dies durch die Plattform „Wonder“, die kaum jemand kennen würde. „Wir vermuten, dass es das in dieser Kombination so weltweit noch nie gegeben hat“, betont Markus Lauff.

Am Donnerstag vor der Veranstaltung gibt es ab 20 Uhr für eine Stunde die Möglichkeit, alle technischen Funktionen einfach schon mal auszutesten, um für Samstag fit zu sein. „Das ist aber alles kein Hexenwerk. Die Benutzung ist intuitiv und wenn Fragen zur Technik sind, kann man uns am Donnerstag oder Samstag jederzeit anrufen oder eine Textnachricht schicken.“

Premiere bei der Kooperation

Es sei die erste Zusammenarbeit dieser Art, sagt Markus Lauff. „Der digitale Neujahrsempfang der Gemeinde und das Online-Kochen haben uns darin bestärkt, diesen digitalen Weg zu Fasching zu gehen. Als wir mit der Idee um die Ecke kamen, was gerade mal vier Wochen her ist, waren alle begeistert, auch die Mitglieder von Grün-Weiß, die sich dann in Rekordzeit vorbereitet haben“, berichtet er und ergänzt: „Zusammen mit meiner Ansprechpartnerin Madelaine Lilli und dem Vorstand des Karnevalvereins sowie TSV-intern mit der Orgagruppe um meinen Bruder Stefan haben wir das in kürzester Zeit gewuppt.“

Auch findet er wichtig, gerade wegen all der negativen Nachrichten, Corona als Chance zu sehen, damit so die Vereine näher zusammenrücken. Klar sei außerdem, dass sich alle Beteiligten vor der Live-Moderation Corona-Schnelltests unterziehen werden. „Wir halten natürlich alle Hygienemaßnahmen ein und die direkten Kontakte so gering wie möglich“, unterstreicht der TSVler.

Nervös sei er nicht, betont der Vorsitzende, nur - ebenso wie die anderen Akteure - gespannt, wie groß die Teilnahme sein wird. „Platz gibt es für bis zu 3000 Teilnehmer in der ‚virtuellen Halle‘, aber vielleicht sind es ja auch nur 50 Menschen, die kommen. Auf jeden Fall wird es eine tolle Veranstaltung mit vielen Überraschungen geben. Wir laden alle ein mit einem donnernden ‚Ofdasche ohoi!’ und dem Motto ,Jetzt gibt es Konfetti digital - Corona kann uns mal!’.“

Interaktiver Online-Fasching vom TSV und Grün-Weiß am Samstag, 13. Februar, ab 20 Uhr. Zugang über: http://tsv.digital/fasching