Kontrollen an der Unterführung

Oftersheim. Bei zwei Fahrradkontrollen in der Unterführung am Bahnhof (Mannheimer Straße) wurden insgesamt 38 Verwarnungen ausgesprochen. In 32 Fällen werden Eltern angeschrieben, deren Kinder unter 14 Jahre alt sind, so die Gemeindeverwaltung in einer ausführlichen Pressemitteilung.

„Fahrradfahren durch die Unterführung am Bahnhof ist untersagt, darauf weisen auch mehrere Schilder hin. Es kommt freilich immer wieder vor, dass Radfahrer nicht absteigen und mit dem Fahrrad durchfahren. Damit sind sie eine Gefahr für die Fußgänger. Teilweise kommt noch hinzu, dass viele Fahrradfahrer ohne Licht unterwegs sind. Auch dies stellt eine enorme Gefahr dar“, schreibt das Oftersheimer Ordnungsamt weiter.

Bei der ersten Kontrolle durch den zuständigen Gemeindevollzugsdienst wurden innerhalb von einer Stunde insgesamt 16 Radfahrer kostenpflichtig verwarnt. Bei weiteren 17 Kindern wurden die Eltern angeschrieben, da diese das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und somit nicht strafmündig sind. Bei einer zweiten Kontrolle, 14 Tage später, wurden insgesamt 22 Verwarnungen ausgesprochen und 15 Schreiben an Eltern versendet. Darunter waren wiederum sieben Jugendliche, die bereits bei der ersten Kontrolle angehalten worden waren.

Wie im gesamten Verwarnungsbereich wurden auch hier die Verwarnungsgelder angehoben. Mittlerweile muss man mit einem Verwarnungsgeld von 25 Euro bis 35 Euro rechnen, je nach Schweregrad des Verstoßes. Hier hänge es, wie das Amt verlautbaren lässt, „davon ab, ob noch eine Behinderung oder Gefährdung vorlag“.

Überwiegend Schüler

Bei beiden erwähnten Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes handelte es sich überwiegend um Schüler. Die Fahrradfahrer, die ordnungsgemäß und umsichtig das Fahrrad durch die Unterführung geschoben hatten, konnte man an einer Hand abzählen.

Die Gemeindeverwaltung bittet in dieser Mitteilung ausdrücklich alle Eltern darum, auf ihre Kinder und Jugendlichen entsprechend einzuwirken und auch nochmal einen Fahrradcheck bezüglich des Lichtes durchzuführen. zg