Kostenlose Klimaberatung für Oftersheimer Bürger

Oftersheim. Die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis (Kliba) berät bereits seit Längerem im Auftrag der Gemeinde Oftersheim Bürger und Gewerbetreibende kostenlos zu den Themenschwerpunkten Energieeinsparungen, Energieeffizienz und Klimaschutz. Diese Leistung wird über einen Jahresbeitrag des Rhein-Neckar-Kreises finanziert und steht aus diesem Grund komplett kostenlos für Interessierte zur Verfügung.

Die Kliba-Energieberaterin Stefanie Damblon ist daher regelmäßig im 14-tägigen Rhythmus donnerstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Oftersheimer Rathaus vor Ort. Termine für Donnerstag, 1. September, können unter Telefon 06221/ 99 87 50 oder per E-Mail an die Adresse info@kliba-heidelberg.de kostenlos vereinbart werden.

