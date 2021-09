Krabbelgruppe wieder unterwegs

Oftersheim. Der Integrative Offene Elterntreff hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Ab sofort findet jeweils mittwochs in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr eine Krabbelgruppe statt. In dieser Gruppe haben die Eltern die Gelegenheit, andere Eltern kennenzulernen, während ihre Babys erste soziale Kontakte knüpfen können. Darüber hinaus gibt es für junge Eltern, werdende Eltern, die Großeltern und auch Schwangere nach einer telefonischer Anmeldung die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch.

Vom 5. Oktober bis 2. November findet zusätzlich wöchentlich dienstags zwischen 19 und 21 Uhr ein Kurs zum Thema „Resilienz (Stärkung von psychischer Widerstandskraft) von Eltern und Kindern stärken“ statt. Im Anschluss daran wird im Zeitraum vom 9. November bis zum 7. Dezember jeweils einmal wöchentlich dienstags von 19.30 bis 21 Uhr ein Kurs zum Thema „Elterncoaching für Alleinerziehende“ angeboten. Die Leitung der beiden Kurse übernimmt die Diplom-Sozial-Pädagogin Heide Graze.

Alle Angebote des Offenen Treffs sind kostenlos und finden im Siegwald-Kehder-Haus in der Mannheimer Straße 19-29, statt. Die Organisatoren bitten um Voranmeldung per E-Mail an die Adresse atemraum@aol.com oder unter Telefon 0176/81 44 12 09. zg