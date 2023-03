Kreatives Angebot beim Kinderbibelnachmittag in Oftersheim

Oftersheim. Die evangelische Kirche lädt an diesem Freitag zu einem kreativen Mitmachangebot ein. Denn am 17. März findet von 15 bis 18 Uhr der Kinderbibelnachmittag statt. Das Angebot richtet sich an Vorschulkinder bis hin zu Kindern der fünften und sechsten Klasse. Bis 17.30 Uhr ist ein Programm vorgesehen, danach sind die Teilnehmer sowie deren Eltern und Geschwister zu einer Andacht eingeladen. Aber auch jeder andere Interessierte ist dazu willkommen.

Das Repertoire orientiert sich am Rahmenprogramm der Landeskirche, bei der es den Bücherwurm Fridolin mit seinen Freunden Willi und Frieda gibt, die kindgerecht die Bibel entdecken. Die drei Würmer werden durch das Programm führen. Dabei unterhalten sie sich über den blinden Bartimäus, dessen Geschichte Thema des Nachmittags sein wird. Sehen ist wie ein kleines Wunder. Nach dem Einstieg in die Geschichte werden die Kinder in Gruppen eine Stunde lang einen Stationenlauf zum Thema Blindheit machen. An sechs Punkten können sie erleben, wie es ist, wenn man nichts sieht, ein Sinn also komplett fehlt.

Viele Stationen warten auf Oftersheimer Kinder, vom Hindernisparcours bis zum Bildtheater

Ein Teil wird zum Beispiel ein Hindernisparcours sein. An einer anderen Station können Sinne wie Hören und Fühlen getestet werden. Nebenbei wird kindgerecht die Geschichte weitererzählt, gearbeitet wird dabei unter anderem mit dem Instrumentarium eines Bildtheaters. Außerdem wartet eine Kreativstation zum Thema Blindenschrift auf die Neugierigen. Nach der Stunde geht es zurück in die Kirche, wo die Geschichte bis zur Heiligung erzählt wird. Anschließend kann die eigene Kreativität ausgelebt werden: Es wird gebastelt und gestaltet. Der Nachmittag endet mit der Andacht, bei der für alle, die nicht dabei waren, ein kurzer Abriss der Geschichte erfolgt, aber auch für die Kinder, die die Geschichte bereits kennen, damit das Thema sich wirklich festigt. Der Bibelnachmittag findet seit Januar aktuell alle zwei Monate statt. Abwechselnd zum Minigottesdienst für Kindergartenkinder bis Grundschüler der ersten und zweiten Klassen, der immer in den geraden Monaten angeboten wird.

Am Freitag, 12. Mai, wird der nächste Bibelnachmittag zum Thema Petrus sein. Im Januar kamen stolze 60 Kinder, um das Angebot der Kirche zu nutzen. Pfarrer Dr. Simon Layer freut sich auch diesmal wieder auf möglichst viele Kinder. Mitmachen kann jeder.

In Kindergärten und Schulen wurden Flyer ausgelegt, ein Plakat ist auch im Gemeindehaus zu finden. Der QR-Code darauf kann für die Anmeldung gescannt werden. Aber auch eine klassische Anmeldung oder einfach vorbeizukommen ist möglich. „Wir haben auch Platz für spontan Entschlossene“, versichert Simon Layer.