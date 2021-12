Kritik an alten Schildern im Oftersheimer Naturschutzgebiet

Oftersheim. Acht neue Informationstafeln stehen bei den vier Naturschutzgebieten und erklären den Besuchern, was es dort zu entdecken gibt. Drei Tafeln – an der Friedenshöhe, am Dreieichenbuckel und am Feldherrenhügel – stehen allerdings immer noch.

„Sie sind mehr als unansehnlich und auch kaum mehr zu erkennen“, das sagt unser Leser Peter Wierer, der sich mit diesem Ärgernis bereits vor einem Jahr an das Regierungspräsidium in Karlsruhe gewendet hat. Passiert ist seitdem nichts.

„Es ärgert mich jedes Mal, wenn ich es sehe. Außerdem wurde vor einem Jahr gesagt, dass sich gekümmert wird“, erklärt Wierer. In einem Schreiben ans Regierungspräsidium hat er auf die unansehnlichen Schilder aufmerksam gemacht, „hier muss schnellstens Abhilfe geschaffen werden“. Am 1. Dezember 2020 hatte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder angekündigt, den Rückbau zeitnah durchzuführen. Nun antwortet Clara Reuß vom Regierungspräsidium auf Nachfrage: „Entgegen der zunächst erfolgten Ankündigung im Schreiben von Frau Regierungspräsidentin Felder vom 1. Dezember 2020 konnte der zuständige Landschaftspflegetrupp des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Demontage und den Rückbau dieser Informationstafeln erst auf Ende dieses Jahres vorsehen und planen. Im Laufe der nächsten Woche wird der Rückbau nunmehr erfolgen.“

Peter Wierer ist aber auch noch etwas anderes aufgefallen. Die neuen Infotafeln seien nämlich fehlerhaft. „Die einzelnen Abbildungen sind in den Erklärungen für die Spaziergänger mit umrandeten Nummern erläutert. Nur die Nummer 4 (Sandsteppen-Biene), 6 (Blauflügelige Ödland-Schrecke) und 7 (Wolfsmilchschwärmer-Raupe) fehlen im Text und sind lediglich viel zu klein links unten als Bildnachweis aufgeführt“, schreibt er. Auf die Frage, ob diese Tafeln erneuert werden, erklärt Reuß: „Die Tafeln werden nicht ausgetauscht, da die Nummern nicht fehlen. Diese werden im Bildnachweis erläutert. Herr Wierer hat hierzu angemerkt, dass der Text beim Bildnachweis recht klein sei. Das ist auch nachvollziehbar, aber aus diesem Grund alle Tafeln auszutauschen wäre unverhältnismäßig.“ Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Dünen befindet sich südöstlich von Oftersheim. Es umfasst den sich zwischen Baugebieten und der Autobahn A5 erstreckenden Dünenzug Richtung Sandhausen, unter Einbeziehung geringfügiger landwirtschaftlicher Nutzflächen. Im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet befinden sich vier Naturschutzgebiete.

Dort ist es verboten, die Wege zu verlassen, Hunde frei laufen zu lassen, Pflanzen und Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern und die Wege zu befahren. Das schreibt die Verwaltung.