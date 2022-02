Kunterbunter Mix im Glas

Hallo Kinder! Wisst ihr, wie man Menschen nennt, die Getränke mit unterschiedlichen Zutaten zubereiten? Barfrauen oder -männer kennen sich damit bestens aus. Und weil sie so leckere Getränke zaubern können, haben sie sogar einen eigenen Welttag – am 24. Februar. Es ist nämlich gar nicht so einfach, ein richtig guter Barmann oder eine Barfrau zu sein. Ich hatte mir das jetzt auch mal überlegt. Ellie Ente sagt aber, dass ich meine Gäste gut beraten müsste. Also, ich muss wissen, was ich zubereite, wenn es jemand gerne bitter mag – oder vielleicht lieber süß. Außerdem fragen viele Gäste auch nach der Herstellung eines Getränks. Da heißt es dann wohl: auswendig lernen. Vielleicht wollt ihr euch ja auch mal als Barfrau oder als -mann versuchen. Ich habe ein ganz besonderes Getränk für euch: Die Einhorn-Limo. Sie ist kunterbunt und ziemlich lecker. Dazu braucht ihr 100 Milliliter Erdbeersirup, 50 Milliliter Zitronensaft, 250 Milliliter Zitronenlimonade, Eiswürfel, zwei Esslöffel Zitronensaft und Zuckerperlen. Die Zubereitung ist ziemlich einfach. Den Rand von zwei Gläsern in Zitronensaft tauchen und dann in Zuckerperlen dippen. Den Zuckerperlenrand trocknen lassen. Erdbeersirup, Zitronensaft und Zitronenlimonade verrühren, auf die Gläser verteilen und mit Eiswürfeln servieren.

