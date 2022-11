Kurfürst besucht Katholische Frauengemeinschaft Oftersheim

Oftersheim. Kein Geringerer als Kurfürst Carl Theodor – dargestellt von Hans Rieder – besuchte das jüngste Treffen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD), um aus seinem Leben zu berichten.

„Wir konnten mehr als zwei Dutzend Gäste zu diesem Vortrag begrüßen“, freute sich Organisatorin Waltraud Scherer über die gute Resonanz des Treffens, das regelmäßig am dritten Mittwoch eines Monats ab 14.30 Uhr im Josefshaus stattfindet. „Nach einem Vortrag werden unsere Gäste immer mit Kaffee und Kuchen bewirtet und auch gemeinsam gesungen.“

Als Carl Theodor verkleidet, trug Hans Rieder bei der Katholischen Frauengemein-schaft die wichtigsten Daten aus dem Leben des Kurfürsten vor. © KFD

In wahrhaft kurfürstlicher Gewandung gab sich Carl Theodor, seit 1742 Pfalzgraf und Kurfürst der Pfalz, bei den Oftersheimer Senioren die Ehre. Mit lauter, gewaltiger Stimme berichtete er, welche Errungenschaften die Nachwelt ihm zu verdanken habe. Zu nennen sei das Mannheimer Schloss, zu dem sein Vorgänger Carl Philipp nach der Zerstörung des alten Schlosses 1720 den Grundstein zu einem repräsentativen neuen Schloss legen ließ, das er während seiner Regierungszeit zu einer der größten Residenzen Europas ausbauen ließ. Dank seiner Förderung von Kunst und Wissenschaft wurde sie zum viel gerühmten europäischen Musenhof. So entstand zum Beispiel eine Hofkapelle, die zu den besten Europas gehörte, ebenso die kurpfälzische Akademie der Wissenschaften sowie das Mannheimer Nationaltheater.

In den warmen Sommermonaten wurde die Hofhaltung von Mannheim nach Schloss Schwetzingen mit seinem wunderschönen Garten verlegt, in dem der Kurfürst nach Herzenslust mit seiner Pferdekutsche herumfahren konnte.

1742 heiratete Carl Theodor als 17-Jähriger seine vier Jahre ältere Cousine Elisabeth Auguste, aus der Ehe gingen jedoch keine lebenden Kinder hervor, weswegen sich die Eheleute zunehmend entfremdeten. In zweiter Ehe verheiratete sich der Kurfürst mit der jüngeren Leopoldine von Österreich. Auch aus dieser Ehe gingen keine Kinder hervor.

Umzug nach München

1778 wurde die Residenz des Kurfürsten nach München verlegt, sodass Carl Theodor mit seinem Hofstaat dorthin umsiedelte. Es fiel ihm schwer, musste er sich doch von Mannheim und Schwetzingen trennen, wo er so viel investiert hatte. 1799 starb Carl Theodor in München. Von diesen und anderen geschichtlichen Hintergründen berichtete Hans Rieder in der Rolle des Kurfürsten den interessierten Zuhörern, wobei auch manch nettes Anekdötchen und kernige Aussprüche zu Gehör kamen, bevor es dann zu Kaffee und Kuchen und lebhaftem Geplauder überging.

Am Mittwoch, 30. November, lädt die KFD nun zu ihrer jährlichen adventlichen Feier ein. Die Adventsfeier findet ebenfalls im Josefshaus ab 14.30 Uhr statt.

Das nächste Seniorentreffen ist für den 18. Januar im Josefshaus geplant und soll ebenfalls um 14.30 Uhr beginnen. Die Kinder des katholischen Kindergartens sollen das Programm gestalten, blickt Organisatorin Waltraud Scherer voraus. „Zu dieser Veranstaltung laden wir schon jetzt herzlich ein.“ zg