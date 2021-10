Lärmbelästigung in der Mannheimer Straße

Oftersheim. Wegen Inlinereinbau und anschließenden Fräsarbeiten müssen Anwohner in der Mannheimer Straße zwischen Luisenstraße und Friedrichstraße am Dienstag, 19. Oktober, mit zusätzlicher Lärmbelastung rechnen. Das teilte die Gemeinde aktuell mit. Die Arbeiten sollen bis 22 Uhr gehen. In diesem Bauabschnitt wird der Kanal geschlossen saniert, lediglich für die Hausanschlüsse muss die Straße punktuell geöffnet werden. Diese Bauarbeiten (Teilabschnitt 3) beginnen, wenn voraussichtlich Ende November Teilabschnitt 2 abgeschlossen wird.

