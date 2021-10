Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Oftersheim. Die Vorsitzende, Annette Dietl-Faude, freute sich nicht nur über zwei Neumitglieder, sondern auch über eine hohe Anzahl von interessierten Mitgliedern der CDU, die sie zur Versammlung begrüßte.

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie zeigte sich der Gemeindeverband aktiv, beispielsweise besuchten sie den Betrieb bei Gemeinderat und Landwirt Gerd Koppert. Diese Betriebsbesichtigung, mit dem Thema „Ein landwirtschaftlicher Betrieb im Wandel der Zeit“ wurde von der Bevölkerung mit großem Interesse besucht, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Der Vorstand Vorsitzende: Annette Dietl-Faude, Stellvertreter: Tillmann Hettinger. Schatzmeisterin: Gabriele Jokisch. Schriftführer: Benno Müller, Pressereferent: Jörg Engfer, Internetbeauftragte: Cornelia Rösch. Beisitzer: Martina Aßmann, Andrea Danieli, Herbert Gieser, Bernd Kappenstein, Ralf Kumpf und Prof. Dr. Dr. Jens Wagenblast. Rechnungsprüfer: Oskar Jahn und Gertrud Maier. zg

Auch der Arbeitskreis „CDU fragt nach“ war aktiv und hakte bei Themen in und um Oftersheim nach. Themen zum Einzelhandel und alternativen Energien waren ebenso bei der CDU präsent, wie qualitativ hochwertige Onlineveranstaltungen mit Daniel Caspary (Mitglied des europäischen Parlaments) und dem Landtagsabgeordneten Andreas Sturm. „Die Mitglieder, sowie alle Interessierten dürfen sich, sobald es die pandemische Lage zulässt, auf bereits geplante attraktive Veranstaltungen freuen“, heißt es weiter.

Digitalisierung kostet

Der angespannte Gesamthaushalt der Gemeinde beschäftigte die Fraktion außerdem bei der Versammlung. Beispielhaft wird die Straßenerneuerung, die Umgestaltung der Theodor-Heuss-Schule in eine Ganztagsschule, die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Wohnungen, die Ortskernsanierung, die Digitalisierung und Personalkosten dazu erwähnt. Der Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat ein Personalgutachten durchführen zulassen, wurde im Rat von allen Fraktionen unterstützt.

Als anstehende Aufgaben benannte die Vorsitzende unter anderem Verkehrsberuhigung, Unterführung am Bahnhof, zukünftiger Umgang mit Gemeindewohnungen, Neuerschließung auf dem ehemaligen Pfaudler-Gelände und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Verkehr in Oftersheim, die innerörtliche Parksituation, das Projekt Schnellbahntrasse Mannheim-Karlsruhe, und das Projekt PEPL (Wald-Beweidungskonzept – Auflichtung großer Teile des Waldes). Es folgte der Bericht der Schatzmeisterin mit einem erfreulichen Ergebnis. Der Vorstand wurde anschließend in seinen Ämtern bestätigt.

Ausrichtung wird besprochen

Ebenfalls neu gewählt wurden die Kreisparteitagsdelegierten. Annette Dietl-Faude, Gabriele Jokisch, Bernd Kappenstein, Ulrike Krause und Benno Müller werden den Gemeindeverband in den kommenden zwei Jahren im Kreisverband bei Parteitagen vertreten. Als Ersatzdelegierte fungieren Nadja Dietz und Tillmann Hettinger.

Nach den Wahlvorgängen war die Bundestagswahl noch ein Thema. Nach der unmittelbar im Anschluss stattfindenden Konstituierung des neu gewählten Vorstandes wurde die erste Vorstandssitzung terminiert. In dieser Sitzung wird die weitere Ausrichtung der CDU Oftersheim sicher ein Thema werden. Der Arbeitskreis „CDU fragt nach“ wird wieder interessante Themen aufgreifen. Die Partei freut sich über Rückmeldungen und konstruktive Kritik von den Bürgern. zg