Langjährigen Mitgliedern gedankt

Oftersheim. Da wegen Corona noch keine Aktivitäten stattfanden, entschloss sich der Vorstand des Vereins der Landfrauen, wenigstens die Generalversammlung abzuhalten.

Bei wunderschönem Wetter fanden sich sehr viele Landfrauen im Hof der zweiten Vorsitzenden Doris Koppert ein. Vorsitzende Irene Gieser begrüßte sie und freute sich über den guten Zuspruch. Kassiererin Gisela Deinert gab ihren Bericht ab, der mit einem kleinen Plus abschloss.

Danach waren die Ehrungen an der Reihe. Für 50 Jahre wurde Lore Frey geehrt, seit 40 Jahren Mitglied sind Gisela Deinert, Margot May und Ilse Spieß. Marianne Hartmann und Maria Weiß gehören dem Verein seit einem Jahrzehnt an.