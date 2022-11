Die evangelische Kirchengemeinde Oftersheim vollendete am Sonntag mit der Einführung und Segnung von Pfarrer Dr. Simon Layer die letzten Schritte zu seiner vollständigen Aufnahme in das Leitungsteam der Gemeinde. Einen ganz besonders ergreifenden Gottesdienst durfte Simon Layer mit den zahlreichen Besuchern in der Christuskirche erleben.

Zur Einführung spielte der Posaunenchor

...