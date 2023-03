Lebendiges Oftersheim organisiert Flohmarkt zugungsten von Erdbebenopfern

Oftersheim. Weg vom privaten Hof und hin zu dem der Friedrich-Ebert-Schule: Das ist der Weg, den der Flohmarkt des Vereins „Lebendiges Oftersheim“ sinnbildlich beschreitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 1. April, organisiert die Gemeinschaft für Handel, Handwerk und Dienstleistung die Veranstaltung von 14 bis 18 Uhr. Das Besondere: Die Gebühr von 5 Euro pro Stand kommt komplett Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei zugute. „Wir stehen in Kontakt mit der Gemeinde wo man es genau hinspenden kann, beziehungsweise die Gemeinde möchte da auch noch etwas organisieren und wir schließen uns dann an“, erklärt Mitorganisatorin Kerstin Schnabel.

Tatsächlich sammeln Asylkreis und Gemeindeverwaltung am Freitag, 31. März, mit einer Spendenaktion auf dem Wochenmarkt ebenfalls für die Erdbebenopfer. Und „Lebendiges Oftersheim“ brauche die Einnahmen von der Standgebühr nicht, deshalb solle es lieber Bedürftigen nützen.

Noch genug Platz vorhanden

Mehr zum Thema Freizeit Fünf Tipps fürs Wochenende in der Region Schwetzingen Mehr erfahren Entsorgung Alles rund um den Sperrmüll Mehr erfahren Notgemeinschaft Unterstützung für kostenloses Essen in Schwetzingen Mehr erfahren

Für Menschen, die sich noch für den Flohmarkt anmelden möchten, gibt es gute Neuigkeiten: Einen Anmeldeschluss hat der Verein nicht vorgesehen. „Wir haben ja genug Platz“, findet Schnabel. Das Gleiche gilt für eine Obergrenze an Teilnehmern, „es werden schon nicht so viele, dass es überfüllt wird.“

Wer verkaufen möchte, muss lediglich einen Tisch mitbringen. Ab 12.30 Uhr beginnt der Aufbau, Plätze weist der Verein zu. Alles, was für gewöhnlich auf Flohmärkten angeboten wird, dürfe verkauft werden, heißt es vonseiten des Vereins.

Einen Stand können Interessierte per E-Mail an kersku@gmx.de oder an simon.stelgens@s-quadrat-konzepte.de anmelden. lh