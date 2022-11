Lebewohl ohne jeglichen Groll: Jens Geiß aus Oftersheimer Rathaus verabschiedet

Nach Bürgermeisterwahl Jens Geiß aus dem Oftersheimer Rathaus verabschiedet

Bürgermeister Jens Geiß ist sowohl von einer Abordnung des Gemeinderates als auch von der Belegschaft des Rathauses verabschiedet worden. Seine achtjährige Amtszeit endet nach acht Jahren an diesem Montag, 31. Oktober. Alle Fraktionen hatten einen Vertreter zur Verabschiedung ins Rathaus entsendet – für die FWV kam Michael Seidling, für die CDU Tilmann Hettinger, für die SPD Gudrun Wipfinger-Fierdel, für die Grünen Simone Rehberger und für die FDP Carmen Kurz-Ketterer. Erster Bürgermeister-Stellvertreter Michael Seidling wünschte dem scheidenden Rathauschef alles Gute für die Zukunft und bedankte sich für die Zusammenarbeit. Auch wenn nicht alles rund gelaufen sei, könne der scheidende Verwaltungschef Jens Geiß „stolz sein auf das, was gemeinsam geleistet“ worden sei. Als Beispiele nannte er unter anderem Tempo 30 in der Gemeinde, das Rettungszentrum und die Schimper-Gemeinschaftsschule. Hauptamtsleiter Jens Volpp wünschte seinem Dienstherrn ebenfalls alles Gute und einen erfolgreichen Neuanfang. Er äußerte seinen Respekt für das Demokratieverständnis Geiß’ und seinen Umgang mit dem Wahlergebnis Mitte September, in dem sein Konkurrent über 64 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Im Namen des Personalrats und des Personals verabschiedete sich auch Michael Fischer. Der Rathauschef habe das Schiff der Gemeindeverwaltung durch stürmische Zeiten geleitet. {element} Bürgermeister Jens Geiß erhielt zum Abschied Geschenke und bedankte sich bei allen herzlich. Er betonte, er verlasse das Rathaus nicht im Groll und schaue optimistisch in die Zukunft. Er hinterlasse ein bestelltes Feld. {furtherread}

