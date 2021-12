Leckereien der Sänger sind schnell vergriffen

Oftersheim. „Guter Zuspruch und dementsprechend guter Verkauf“, lautet das Fazit der Chorgemeinschaft Unisono zu ihrem Beitrag zum jüngsten Wochenmarkt. Auf dem Marktplatz hatte die Gruppe eine der beiden von der Gemeinde Plankstadt zur Verfügung gestellten Weihnachtshütten mit Waren bestückt. Marion Brunner, Erna Neubert und Heidrun Pawletta berieten die Kunden gerne.

„Die leckeren Marmeladensorten, allesamt traditionell selbst gekocht und die liebevoll gebastelten Waren, die passend zu Advent und Weihnachten auf ihre Käufer warteten, fanden schnell ihre Abnehmer“, freute sich das Trio. Die Nachfrage bei den Marmeladen sei sogar dermaßen groß gewesen, dass Bestellungen aufgenommen werden mussten, um den Bedarf zu decken.

„Der Chor bedankt sich daher ganz herzlich bei allen Besuchern des Standes und vor allem bei der Gemeinde Oftersheim in Person von Petra Pfeifer-Wiest, die diese tolle Idee der Weihnachtshütten geboren hatte“, schreibt Unisono in einer Pressemitteilung zum Markt. „Ein kleiner, aber sehr schöner Ersatz für die in diesem Jahr fehlenden Weihnachtsmärkte.“ Es sei zu wünschen, dass die Gemeinde auch im nächsten Jahr wieder Weihnachtshütten anbietet – „der Chor würde sich sehr darüber freuen“. zg