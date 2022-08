Lehrfahrt der Oftersheimer Landfrauen nach Eberbach zeigt Herstellung von Öl

Oftersheim. Die Oftersheimer Landfrauen führen am Dienstag, 13. September, eine Lehr- und Besichtigungsfahrt nach Erlenbach durch. Dort nehmen sie an einer Führung zum Thema „Vom Erzeuger zum Verbraucher – Von der Saat bis zum kaltgepressten Öl in der Flasche“ teil. Abfahrt in Oftersheim an der Roland-Seidel-Halle, ehemals Kurpfalzhalle, ist um 12.30 Uhr mit dem Bus. Die Familie Kerner erwartet die Frauen um 14 Uhr zur Führung mit anschließender Verkostung. Gäste sind dabei ebenfalls willkommen.

Die Kostenbeteiligung für Busfahrt und Führung mit Verkostung beträgt 20 Euro für Mitglieder und 25 für Nichtmitglieder. Anmeldungen sind bis Dienstag, 6. September, bei Doris Koppert, Gisela Deinert oder Irene Gieser möglich.