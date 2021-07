Oftersheim/Schwetzingen. Der Leimbach ist an der Leistungsgrenze. Das sagt Feuerwehrkommandant Rüdiger Laser kurz nach dem Unwetter. „In der Bismarckstraße ist er sogar über die Stützmauer gelaufen und über einen Garten direkt in einen Keller“, erklärt er. Die Feuerwehr war bis zum Redaktionsschluss fünfmal im Einsatz. Auch am Landgraben sei der Leimbach übergelaufen und in die Felder

...