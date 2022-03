Oftersheim. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter berichtete in einer virtuellen Stunde der CDU Oftersheim über den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Kiesewetter hat als Kind eine Zeit lang in Oftersheim gewohnt. Den Teilnehmern schilderte Kiesewetter die militärische Situation in der Ukraine. Das schreibt der Bundestagsabgeordnete vom Wahlkreis Bruchsal/Schwetzingen Olav Gutting in einer Pressemitteilung. „Wir müssen eine steile Lernkurve hinlegen, was die Einschätzung von Wladimir Putin angeht und auch unsere Lehren für die eigene Verteidigungsfähigkeit, Unabhängigkeit und Bündnissolidarität angeht“, erklärte Gutting.

Roderich Kiesewetter macht seine Einschätzung deutlich: „Alles was wir in der Vergangenheit gemacht haben, um zu deeskalieren, hat uns Putin als Schwäche ausgelegt.“ Man müsse Putin den Geldhahn zudrehen, daher haben die Unionsfraktion den Vorschlag gemacht, noch weitere Sanktionen auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene zu ergreifen. „Wie wollen wir der Bevölkerung in Deutschland, aber vor allem in der Ukraine klarmachen, dass aus der Europäischen Union jeden Tag 600 bis 700 Millionen Euro an Energielieferungen fließen?“, fragte Kiesewetter.

„Erweiterungsschritte der Nato sind in der Vergangenheit immer in enger Abstimmung mit Moskau erfolgt. Ein Beitritt der Ukraine zur Nato stand nicht auf der Tagesordnung“, erklärte Kiesewetter. Die Nato dürfe sich auf keinen Fall in diesen Konflikt hineinziehen lassen. „Mit der weiteren Verstärkung der Nato-Präsenz an der Ost und Süd-Ostflanke machen wir deutlich, dass ein Angriff auf das Territorium der Nato den Bündnisfall bedeuten würde“, so der Verteidigungsexperte. Eine erhoffte Verhandlungslösung wird sich nach Einschätzung der beiden Bundestagsabgeordneten nicht erzielen lassen. Dennoch dürfe der Gesprächsfaden nicht abreißen. zg

