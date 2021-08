Lesestoff gibt’s aktuell nur mit Termin

Oftersheim. Aufgrund der Personalsituation ist ein Besuch der Gemeindebücherei auch unter Einhaltung der 3G-Regel nicht möglich. Noch bis einschließlich Montag, 23. August, wird daher ein Abhol- und Rückgabedienst angeboten und eventuell verlängert. Dazu ist ein Termin erforderlich. Telefonisch unter der Nummer 06202/ 59 71 55 oder per E-Mail an die Adresse buecherei@oftersheim.de können Termine montags, mittwochs und donnerstag von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 15 Uhr vereinbart werden. Ausleihen werden in dieser Zeit nach Auskunft der Verantwortlichen der Bücherei ohne Mahnung oder zusätzliche Kosten verlängert. Neuanmeldungen sind derzeit nicht möglich.

Welche Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen in der kommenden Woche vor Ort in der Gemeindebibliothek gelten, werde zeitnah mitgeteilt. Aktuelle Änderungen und Informationen können Leser online auf www.bibliotheken. kivbf.de/oftersheim entnehmen.

Die Büchereimitarbeiter achten genau auf die Einhaltung der Hygienevorkehrungen: Aktuell wird mehrmals täglich eine Quer- beziehungsweise Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern durchgeführt. Zudem wird die Reinigung von häufig benutzen Oberflächen mit Handkontakt vor allem im Thekenbereich von den Mitarbeiter vorgenommen. Im gesamten Areal – auch im Sanitärbereich – müssen Besucher die Abstandsregeln einhalten. Die Sitzgelegenheiten in der Bücherei sind daher aktuell teilweise abgesperrt, da sie nicht desinfizierbar sind, und auch Kopierer und Drucker sind aus diesem Grund nicht öffentlich zugängig. Ein längerer Aufenthalt in der Bücherei zum Zeitschriftenlesen, Schmökern und Lernen ist derzeit nicht möglich.

Tipp der Bücherei: Rund um die Uhr erreichbar ist die „Onleihe“ auf www.metropolbib.de. E-Books und digitale Hörbücher warten hier auf viele Downloads. zg

