Licht als Zeichen der Hoffnung

Oftersheim. In den beiden vergangenen Jahren war der frühmorgendliche Sonntagsgottesdienst mit Osterfeuer aufgrund der Pandemie nur in Form einer Aufzeichnung auf Youtube zu erleben. Nun aber trafen sich erstmals wieder morgens um 6 Uhr Gemeindemitglieder auf dem Vorplatz der evangelischen Christuskirche, wo Kirchengemeinderatsmitglied Marcus Fackel bereits das Osterfeuer angezündet hatte.

Es war noch recht frisch, nur sieben Grad Celsius zeigte das Thermometer, und ein klarer Himmel kündigte einen schönen Tag an. Die Kirchengemeinderäte Caroline Lebhardt, Nicole Amend, Britta Fellenberg und Marcus Fackel lasen gemeinsam mit Pfarrer Tobias Habicht Texte, die die Kreuzigungsszene Jesus Christus’ in bedrückender Weise veranschaulichten – Unter anderem wiesen sie auf den mit Essig und Galle getränkten Schwamm hin, der auf einer Lanze gesteckt, Jesus angeboten wurde.

Die Gemeinde stimmte immer wieder in die Passage „Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet!“ mit ein. Fackel zündete danach die neue Osterkerze am Osterfeuer an. Dann zog die Gemeinde schweigend in die dunkle Christuskirche ein. Dort beteten Pfarrer Habicht und die Kirchengemeinderäte auch um Frieden in der Welt. Im Anschluss wurde das Licht der Osterkerze als Zeichen der Hoffnung in alle Bankreihen getragen und die Kirche in festliches Licht getaucht.

Ein erfreulicher Anblick

Habicht erinnerte die Gläubigen an die Taufe, indem er Wasser aus einer Kanne in das Taufbecken goss. Dann schritt er zum Altar und segnete Brot und Wein, um das Abendmahl zu zelebrieren. Die Gemeindeglieder stellten sich in einem angedachten großen Kreis entlang der seitlichen Kirchenwände und dem Altar auf und empfingen das Abendmahl. Am Ende fassten sich alle Gottesdienstbesucher an den Händen und bildeten einen nun deutlich erkennbaren Kreis. Tobias Habicht betonte, er freue sich über einen Anblick, den es seit zwei Jahren wegen Corona nicht mehr gegeben habe. Glücklich und lautstark rief er zum Abschluss „Frohe Ostern – Jesus Christus ist auferstanden“.

Nach der Ankündigung des Festgottesdienstes, der einige Stunden später in Begleitung des neuen evangelischen Kirchenchores stattfinden sollte, wies der Geistliche auch darauf hin, im direkten Anschluss die Möglichkeit zu einem Osterfrühstück im großen Gemeindesaal zu nutzen, wo die Tische österlich gedeckt waren. Ein Aufruf, dem nicht wenige der Gemeindemitglieder gerne Folge leisteten. rl/mgw