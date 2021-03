Oftersheim. „Mit Liebe wachsen Pflanzen besser“, behauptet eine Nachbarin steif und fest. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wundern würde es mich nicht. Liebe sorgt ja ganz oft im Leben für besseres Wachstum. Dass das Christentum gewachsen ist – sogar dafür war die Liebe wichtig. Am Anfang war es ein arg kleines Pflänzchen. Die Christen waren sehr wenige, meistens einfache Leute. Wenig Gebildete, nicht reich, nicht mächtig. In der hintersten Provinz im antiken Rom.

AdUnit urban-intext1

Aber dieses kleine Pflänzchen ist groß geworden und wächst bis heute. Eine Kraft, die viele Menschen zum Christentum hingezogen hat, die es hat wachsen lassen, war Liebe. Liebe lässt uns Menschen wachsen und leben. Vor allem, wenn sie weit ist und auch über Grenzen geht. Ich finde, das gilt auch heute noch. Genau wie zu Anfang. Ich bin sehr froh, dass das Christentum diesen Gedanken in die Welt gesetzt hat. Wenn Liebe weit ist, das tut auch im persönlichen Leben gut.

Lange Strecken des Alltags

Ich weiß, manchmal geht Liebe auch verloren, Menschen können sehr lieblos miteinander umgehen. Viele schaffen es nicht, sie durchzuhalten auf den langen Strecken des Alltags. Dann kann es helfen, wenn man sich an diesen Satz aus Bibel erinnert: „Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge.“

Sie fragen vielleicht: Wie kann der Schreiber beständige Liebe fordern, wenn die Liebe so unbeständig sein kann? Ist das nicht völlig an der Wirklichkeit vorbeigeredet? Ich glaube das nicht. Ja, die Gefühle der Liebe zwischen Menschen können sich verändern. Das ist oft sehr schmerzhaft. Und viele, die erleben, wie unbeständig die Gefühle der Liebe sind, denken dann: Jetzt ist die Liebe an ihrer Grenze, zu Ende. Ohne Gefühle kann man doch nicht mehr liebevoll miteinander umgehen.

Gefühle kann man nicht verordnen

AdUnit urban-intext2

Aber vielleicht kommt Liebe ja auch über diese Grenze weg: Wenn die Bibel beständige Liebe empfiehlt, dann meint sie nicht, man müsse beständig dieselben liebevollen oder sogar romantischen Gefühle füreinander haben. Gefühle kann man nicht verordnen. Aber in Liebe und achtsam miteinander umgehen, auch wenn man sich verändert, das geht vielleicht doch. Und das wäre ja auch beständige Liebe. Auf andere Weise.

„Die Liebe deckt Sünden.“ Das heißt nicht, dass sie alles übersieht und blind ist. Aber vielleicht bedeutet „Sünden decken“, dass Mann und Frau in einer verletzten Beziehung versuchen, sich nicht für erlittene Verletzungen zu rächen. Dass sie versuchen, es dem anderen nicht heimzuzahlen. Den anderen nicht fertigzumachen. Dass sie versuchen, dem Hass nicht nachzugeben, den man vielleicht spürt. Sondern jetzt erst recht vorsichtig miteinander zu sein.

AdUnit urban-intext3

Sich darum zu kümmern, dass man sich nicht mehr verletzt als gut ist. Wenn die Gefühle der Liebe schon nicht beständig sind, ist es besonders wichtig, dass im praktischen Umgang ein Restbestand von Liebe da ist und wirkt. Wenn es zwischen Menschen in einer Krise oder Trennung einen Grundbestand an Liebe gibt, dann kann der eine den anderen vielleicht allein weiter leben lassen. Muss nicht versuchen, das Leben des anderen zu verletzen oder zur Strafe kaputtzumachen. Vielleicht kann man mit einigem Abstand dem anderen auch vergeben und ihm oder ihr Gutes wünschen. Dass die andere gut weiterwachsen und -leben kann. Denn die Liebe lässt Menschen wachsen und leben.

AdUnit urban-intext4

Am Sonntag ging es auch im Gottesdienst um die Liebe. Mit großen Worten von großen Dichtern und Denkern alter und jüngerer Tage. Paulus mit seinem Hohelied der Liebe, Martin Luther und Hanns-Dieter Hüsch mit starken Worten über die Liebe. Den Gottesdienst haben Gemeindepraktikantin Elise Ebinger und ich gemeinsam vorbereitet.

Kriminalkommissar als Prädikant

Im Gottesdienst stellte sich zusätzlich Matthias Pröhl vor, Kriminalhauptkommissar aus Brühl, der von Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf und mir seit dem 1. März als Prädikant in Ausbildung betreut und begleitet wird. Er wird in den nächsten Wochen immer wieder Teile eines Gottesdienstes mit vorbereiten und selbstständig übernehmen, bis er dann auch eigenständig mit uns Gottesdienst feiern wird. Bei seiner Ausbildung und seinem Wirken bei uns möge ihn Gottes guter Segen und Geist begleiten.

Ich wünsche Ihnen für diese Woche in der Passionszeit liebevolle Erfahrungen – das „Dir zuliebe!“ möge in Ihnen wachsen und leben!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Pfarramt – auch von Sibylle Rolf.