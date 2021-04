Lieber erhalten als neu bauen

Oftersheim. „Die grün geführte Landesregierung investiert seit Jahren massiv in den Erhalt von Straßen und Brücken. Diese Linie wollen wir auch in Zeiten von Corona beibehalten“, betont der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann. „Eine schnelle Straßensanierung ist ein Gebot der Vernunft. Es ist klüger, kleine Löcher so früh wie möglich zu beseitigen, als das Problem auf die lange Bank zu schieben“, sagt Baumann und nimmt damit Bezug auf die Pressemitteilung aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium (wir berichteten).

„Für die Straßensanierung heißt das: Wenn wir heute zügig sanieren, müssen wir später kein Steuergeld in eine vielfach kostspieligere grundhafte Sanierung stecken.“ Aus Sicht des Grünen-Abgeordneten ist es außerdem in der Regel besser, Straßen zu erhalten, anstatt neue zu bauen.

Knapp neun Kilometer

Die Bagger und Bauarbeiter können nun unter anderem in Oftersheim anrücken. „Ich freue mich, dass die Fahrbahndecke der B 291 (beginnt in Schwetzingen und endet bei Walldorf; Anm. d. Red.) und des Radwegs auf knapp neun Kilometer ausgetauscht wird“, sagt Baumann.

Im Sanierungsprogramm werden landesweit rund 437 Kilometer Fahrbahndecken erneuert und 100 Bauwerkssanierungen vorgenommen. Für den Erhalt von Bundesfernstraßen stellt der Bund voraussichtlich 250 Millionen Euro zur Verfügung, für Landesstraßen gibt das Land rund 150 Millionen Euro aus. Zum Programm gehören neben Fahrbahndeckenerneuerungen und Lärmschutzwänden, die Ertüchtigung kommunaler Brücken sowie Belagserneuerungen an Geh- und Radwegen. zg

