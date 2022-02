Lieber nicht in den Wald

Hallo Kinder! Habt ihr heute Nacht gehört, wie laut der Wind war. Bei meiner Familie im Wald hat es arg in den Bäumen gerauscht und viele Äste sind auf den Boden gefallen. Mama hat mir darum verboten, raus zum Spielen zu gehen. Es sei zu gefährlich – sogar für euch große Menschen! Also bleibt lieber zuhause. Solchen starken Wind nennt man auch Orkan oder manchmal Tornado. Witzige Namen, aber solche Stürme sich wirklich wirklich gefährlich. Der Wind wird so stark, dass sogar Häuser kaputtgehen können. Tornados entstehen, wenn feuchtwarme Luft aufsteigt und auf trockene Kaltluft trifft. Dann bilden sich Gewitterwolken. Versetzen Seitenwinde die aufsteigende Luft in eine Drehung, entsteht ein wirbelnder Wolkenschlauch. Sobald diese Luftsäule den Boden berührt, spricht man von Tornados. Orkane sind anders. Sie entstehen, wenn warme Luft aus Richtung des Äquators – also aus dem Süden – und kalte, eisige Luft aus der Polarregion im Norden aufeinandertreffen. Voraussetzung dafür sind starke Temperaturunterschiede zwischen den jeweiligen Meeren. Je größer die Unterschiede sind, desto stärker werden die Stürme.

