Liebevolles Frühlingsfest

Oftersheim. Der Asylkreis Oftersheim hat kürzlich zum Frühlingsfest in den Internationalen Garten eingeladen. Das Wetter war passend bestellt und so kamen mit den ehrenamtlichen Helfern 50 Kinder und Erwachsene zusammen, heißt es vom Organisationsteam.

Während die Kinder im Wald auf Schatzsuche gingen, genossen Eltern und Ehrenamtliche das Wetter und tauschten sich bei Tee und Gebäck aus. Dabei wurden sprachliche Hürden mit Händen, Füßen, Google-Übersetzer und viel Humor gemeistert. Nachdem der Schatz erfolgreich geborgen worden war, trafen sich alle Beteiligten im Garten, um den Nachmittag bei Pizza ausklingen zu lassen.

„Es war ein rundum gelungener Start in den Frühling“, so der Asylkreis. „Ein großes Dankeschön geht an die fleißigen Organisatorinnen, die das Frühlingsfest so liebevoll vorbereitet und realisiert haben.“ zg