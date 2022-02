Lilie symbolisiert Zusammenhalt

Hallo Kinder! Als ich neulich im Wald einen Spaziergang machte, entdeckte ich eine Gruppe von Mädchen und Jungen. Sie hatten alle ähnliche Kleidung an, lachten und redeten viel miteinander. Dann hörte ich das Wort „Pfadfinder“ und fragte mich, ob sie einen Pfad finden wollen – davon gibt es doch im Wald genug. Als ich wieder zu Hause war, erklärte mir meine Mama, dass die Pfadfinder eine große Gemeinschaft sind, die unter anderem die Entwicklung junger Menschen fördert und Werte vermittelt. Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell gründete die Pfadfinder und veranstaltete das erste Lager 1907 auf Brownsea Island. Auf dieser Grundlage veröffentlichte er die Leitlinien. Diese sind Leben in Hoffnung, Freiheit, Wahrheit und tätige Solidarität. Wichtig ist auch, dass Kinder und Jugendliche mal zu Hause rauskommen, mit Freunden etwas erleben und den Alltagsstress vergessen können. Der Weltpfadfinderorganisation gehören etwa 36 Millionen Pfadfinder aus 160 Ländern an. Die Lilie symbolisiert den Zusammenhalt von Pfadfindern weltweit.

